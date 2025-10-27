이번 주 공개입찰 마감인데…협상은 ‘오리무중’ 정치권 “김병주 추가 사재출연” vs MBK “불가”

[헤럴드경제=신현주 기자] 홈플러스 기업회생 계획안 제출 마감 기한이 2주 앞으로 다가왔다. 매수 의지를 밝힌 기업이 없는 상황에서 ‘농협이 인수하느냐 마느냐’로 시선이 모이는 분위기다.

최대 주주인 MBK파트너스의 김병주 회장이 인수자를 찾겠다고 약속한 기한은 다음 달 10일이다. 업계는 이번 주 인수 의향이 있는 기업 윤곽이 나타날 것으로 조심스럽게 예측하고 있다. 홈플러스는 앞서 경쟁입찰 공고를 게재하며 오는 31일을 기한으로 정했다.

문제는 인수희망자가 마땅치 않다는 점이다. 홈플러스는 애초 스토킹호스 방식으로 인수합병(M&A)을 시도했지만, 우선협상대상자를 찾지 못해 공개 입찰 방식으로 전환했다. 매각 성사에 대한 불확실성이 커져서다. 스토킹호스 방식에서는 홈플러스가 최대한 높은 가격을 제시하며 안정적 매각을 진행할 수 있지만, 공개 입찰 방식에서는 그렇지 않다. 유일한 입찰 기업이 지나치게 낮은 가격을 제시하면 따라야 할 가능성도 있다.

최악의 상황은 공개경쟁 입찰 시한까지 인수 의향자가 나타나지 않는 것이다. 이럴 경우 디폴트(채무불이행) 가능성이 제기된다. 회생계획안 제출 시한을 추가로 연장할 수도 있지만, 인수합병 기간이 길어지는 만큼 유동성 위기는 더 악화할 수밖에 없다. 올해 11~12월 폐점을 예고했다가 중단한 15개 점포 운영 비용도 떠안아야 할 리스크다.

홈플러스가 정부에 도움을 요청한 것도 이 때문이다. 공기업 성격을 띠는 농협을 인수전에 끌어달라는 의도로도 해석된다. 하지만 여권은 김 회장이 사회적 책임 이행을 추가로 약속하지 않는 이상 도움을 주긴 어렵다는 입장이다. 현 상황에서 MBK가 정부 도움을 받아 헐값에 홈플러스를 넘기면 정부가 사모펀드의 ‘엑시트’를 도왔다는 비판을 받을 수 있다. MBK 측은 여권에 추가적인 사재 출연은 없다는 입장을 전한 것으로 알려졌다.

정무위원회 소속 민주당 의원은 “관계자들을 공개·비공개적으로 만나며 대화를 이어왔지만, 홈플러스 경영에 대해서는 ‘관여한 바 없다’고 일관하고 있다”며 “정치권 입장에서도 인수 후보자를 설득하려면 MBK의 추가적인 반성이나 자금 투입이 있어야 명분이 생기지 않겠느냐”고 반문했다. 또 다른 여권 관계자는 “MBK 입장에서는 추가 검찰 수사 등이 남아있어 정부 압박을 피하기 어려울 것”이라면서 “다만 MBK가 현 상황을 안일하게 인식하고 있다는 점이 변수”라고 짚었다.

농협이 최근 ‘홈플러스 인수설’을 부인한 것이 일종의 압박이라는 해석도 나온다. 앞서 강호동 농협중앙회장은 지난 24일 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 “(홈플러스 인수를) 내부적으로 검토한 적이 없다”며 “홈플러스(인수)를 거론하는 것 자체가 적절하지 않다”고 했다. 이어 “농협유통과 하나로유통이 연간 400억원씩 800억원 적자가 나고, 직원 200명 이상을 구조조정했다”고 부연했다.

홈플러스 직원들은 ‘공적 방식’으로 홈플러스 인수전이 이뤄져야 한다고 주장한다. 홈플러스 노동자로 이뤄진 홈플러스 사태해결 공동대책위원회는 최근 서명운동을 시작했다. 대책위는 농협 등 공기업 성격을 띤 기업이 홈플러스를 인수할 것과 정부가 이를 위해 적극적으로 나설 것을 요구하고 있다. 대책위 소속 홈플러스 직원은 “홈플러스가 이대로 무너지면 수만 명의 국민이 거리로 내몰리는 것”이라며 “전국적으로 큰 혼란을 일으킬 수 있기 때문에 늦지 않게 정부가 나서야 한다”고 말했다.