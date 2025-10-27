24일·25일, 서울 강서구서 직업 체험 기회 제공 기내 안전 브리핑 등 다양한 콘텐츠 구성

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어가 에어부산, 에어서울과 함께 서울 강서구에서 청소년 진로 체험 교육 프로그램을 진행했다고 27일 밝혔다.

이번 프로그램을 통해 한진그룹 LCC 3사는 지역 청소년들에게 항공 분야 직업에 대한 폭넓은 체험 기회를 제공함으로써 청소년들의 진로 설계 및 성장을 지원했다.

24일과 25일 이틀간 서울 강서구 방화근린공원에서 진행된 이번 교육은 3사 현직 객실승무원들이 직접 강사로 참여하며 다양한 콘텐츠로 구성됐다. 기내에서의 ▷안전 브리핑 ▷기내 방송 ▷식음료 서비스 등 기내 안전과 서비스에 대한 교육과 더불어 ▷승무원 유니폼 착용 및 이미지 메이킹 ▷탑승권 꾸미기 ▷종이 인형 접기 등의 이벤트도 진행되었다.

진에어 관계자는 “지역 청소년들에게 실질적인 진로 탐색의 기회를 제공하는 것은 기업의 중요한 사회적 책임이라고 생각한다”며 “이번 교육을 통해 청소년들이 항공 산업의 매력을 발견하고 꿈을 키워나가는 데 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

이어 “앞으로도 항공 전문성을 활용한 사회 공헌 활동을 지속적으로 확대하여 지역사회와의 상생을 강화해나갈 것”이라고 덧붙였다.

한편, 진에어는 항공 분야 진출을 꿈꾸는 청소년을 위한 교육 프로그램을 꾸준히 운영해 온 공로를 인정받아 지난 2022년 교육부와 대한상공회의소로부터 ‘교육기부 진로체험 인증기관’으로 선정됐다.

아울러 지역사회와의 유기적인 연계를 통한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 현직 운항 및 객실승무원, 항공기 정비사 등 다양한 분야의 전문가들이 참여하는 교육 활동을 이어가고 있다.