[헤럴드경제=김성훈 기자] 인천 한 소방서 119안전센터에서 근무하는 기간제 구급대원이 자신의 SNS에 ‘요양원 심정지 2건 터지게 해주세요’ 등 상식 밖의 글을 사실이 확인돼, 소방 당국이 특별 교육 등 후속 조치에 나섰다.

인천소방본부 등에 따르면, 지난달 25일 한 개인 인스타그램 계정에 구급센터 사무실에서 소방서 근무복을 입은 3명이 앉아 있는 모습과 함께 컴퓨터로 작성된 글을 촬영한 사진이 올라왔다. 사진에는 ‘오늘 15건 이상 나가게 해주세요’, ‘요양원 심정지 2건 터지게 해주세요’, ‘지하철 화장실 출산 1건 터지게 해주세요’ 등의 글이 적혀 있었다. 이를 본 시민이 국민신문고에 민원을 접수하는 등 비판이 일었다.

당국 조사 결과 글 게시자는 인천 남동소방서 모 119안전센터에서 근무하는 구급대원 대체 인력 기간제 근로자 A 씨로 파악됐다.

A 씨는 “악의적인 의도 없이 사무실에서 글을 썼고 장난으로 사진을 올렸다”는 취지로 당국에 진술한 것으로 알려졌다. 그는 사건이 외부로 알려진 뒤 심적 부담을 느낀 그는 최근까지 휴가를 낸 것으로 전해졌다.

소방 당국은 이번 일로 조직 이미지가 손상됐다고 보고 A 씨에게 SNS 윤리 수칙과 부적절한 사례 등을 안내하는 특별 교육을 실시했다.

다만 평소 근무 태도와 동료 관계 등을 감안해 별도 징계는 하지 않았다.

인천소방본부는 유사 사례를 방지하기 위해 기간제 구급대원 18명과 소방공무원인 구급대원 600여명을 대상으로 행정안전부 공직자 SNS 가이드라인 자료 등을 활용한 교육을 이달 말까지 진행할 예정이다. 또 향후 기간제 근로자 채용 단계부터 관련 교육을 강화하겠다는 입장이다.