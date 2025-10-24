[헤럴드경제=김해솔 기자] 쿠팡 창업주 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장이 오는 28일 국회 정무위원회의 종합 국정감사에도 증인으로 나오지 못한다고 밝혔다.

24일 유통업계에 따르면 김 의장은 이날 정무위원장에게 ‘증인 불출석 사유서’를 냈다.

김 의장은 사유서에서 “해외 거주 중”이라며 “28일 글로벌 비즈니스 일정이 사전에 확정돼 있어 일정 변경이 어려울 뿐 아니라 대체가 불가능해 부득이 출석이 불가하다”고 했다.

앞서 정무위는 김 의장이 해외 체류를 이유로 지난 14일 국정감사에 나오지 않자 28일 종합감사 증인으로 재채택했다. 정무위는 쿠팡의 대만 사업과 쿠팡플레이 스포츠패스 요금, 온라인 플랫폼 불공정 거래 등과 관련한 질의를 할 전망이었다.

그러나 김 의장이 또다시 불출석 의사를 밝히자 정무위는 고발 등 법적 조치를 검토할 예정으로 알려졌다.

김 의장은 지난 1월 21일 국회 환경노동위원회 ‘쿠팡 택배 노동자 심야 노동 등 근로 조건 개선을 위한 청문회’에도 도널드 트럼프 미국 대통령 취임식 참석을 이유로 불출석했다.