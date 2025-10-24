韓 미주개발은행 가입 20주년 기념 방한

[헤럴드경제=김벼리 기자] 금융위원회는 이억원 위원장이 24일 오후 정부서울청사에서 일랑 고우드파잉(Ilan Goldfajn) 미주개발은행(IDB) 총재와 면담했다고 밝혔다.

미주개발은행은 남미 지역의 경제·사회 개발 지원을 목적으로 하는 국제 금융기구다. 고우드파잉 총재는 한국의 IDB 가입 20주년을 기념해 서울을 방문했다.

고우드파잉 총재는 이 위원장의 취임을 축하하고 한국과 국제 사회 공공부문에서 오랜 기간 걸친 이 위원장의 헌신에 감사와 존경의 뜻을 표했다고 금융위는 전했다. 이 위원장은 지난 2005년부터 2009년까지 미주투자공사(ICC)에서 트러스트 펀드 담당관으로 근무했다.

이 위원장은 고우드파잉 총재의 방한에 감사의 뜻을 표했다. 그는 “중남미는 한국과 먼 지리적 위치, 시차, 문화·제도적 차이 등에 따라 다른 지역에 비해 금융회사 진출이 많지는 않은 상황이지만 향후 성장 잠재력이 높은 만큼 한국 금융회사의 진출 가능성도 열려있다”고 언급했다.

지난해 말 기준 중남미에 있는 한국 금융사 점포는 14개에 그쳤다. 전체 해외점포의 3% 수준이다.

고우드파잉 총재는 금융 분야 혁신을 주도하는 한국의 글로벌 리더십을 높게 평가하며 이번 첫 공식 방문을 계기로 디지털 금융, 녹색·지속가능 금융, 금융 AI(인공지능) 등 핵심 미래지향 분야에서 실질적 금융협력 모델 개발을 위한 해당 분야 협력 강화를 제안했다.

이에 이 위원장은 중남미 금융 분야 개발을 위해 향후 IDB가 추진하는 사업에 한국의 도움이 필요하다면 최대한 협력하겠다고 화답했다.