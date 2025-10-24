부산 고교 급식실 TV 사진 논란에 “교육 중립 무너뜨려” 비판 잇달아

[헤럴드경제=한지숙 기자] 부산의 한 고등학교 급식실에서 식사 시간에 진보 성향 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’이 송출돼 논란이 일자 당장 야권에서 비판이 제기됐다.

한동훈 국민의힘 전 대표는 24일 페이스북을 통해 해당 사건이 실린 소식을 공유하면서 “고등학교 급식 시간에 한동훈 라방(라이브방송) 틀면 안되듯이 김어준 유튜브 틀어 ‘강제시청’ 시키면 안된다”며 “상식”이라고 말했다.

이어 “고등학생들한테 밥먹을 때 김어준 유튜브 강제시청시킨다고 민주당 지지자 되지 않는다”며 “특히 ‘밥먹을 때’ 저런 거 보면 혐오감과 반감만 올라갈 거다”라고 꼬집었다.

한 전 대표가 첨부한 기사에는 부산의 한 고등학교가 최근 점심시간 급식실 내 TV를 통해 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’을 상영했다는 내용과 함께 사진이 실렸다.

정성국 국민의힘 의원은 SNS에 ‘교육의 중립성은 모든 학교가 지켜야 할 기본입니다’라는 제목으로 글을 올려 “부산의 한 고등학교 급식 시간에 ‘김어준의 뉴스공장’ 유튜브 영상이 상영된 사실이 알려졌다”며 “학교 현장에서 일어나서는 안 될 일이 벌어졌다”라고 지적했다.

정 의원은 “‘김어준의 뉴스공장’ 은 특정 정파와 이념의 시각을 대변하며, 편향된 정치적 주장으로 논란을 빚어온 방송”이라며 “교육은 어떠한 경우에도 정치와 이념, 정파로부터 독립되어야 한다”고 강조했다.

이어 “헌법과 법률이 정한 ‘교육의 정치적 중립성’을 다시 한번 되새기게 한다”면서 “우리 학생들에게 필요한 건 ‘편향된 주장’이 아니라 스스로 사고할 수 있는 ‘균형 잡힌 판단력’이다. 그렇기에 교육 현장은 늘 세심한 주의와 관리가 필요하다”라고 덧붙였다.

개혁신당 정이한 대변인은 이날 논평에서 “학생들이 급식실에서 진보 성향 유튜브 프로그램인 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’을 강제로 시청해야 했다”며 “학생들이 왜 식사 시간에 김어준 얼굴을 강제로 봐야 되나”라고 했다.

그러면서 정 대변인은 “교사와 학생 모두 교육 공간에서 정치 선전 영상에 노출된다면 교육의 중립을 무너뜨리는 일”이라며 “교육은 정치 선전의 장이 아니다. 교사는 권력의 대변인이 아니다. 학생은 정치의 도구가 아니다”라고 강조했다.

‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’은 서울시 미디어재단 TBS의 간판 프로그램 ‘김어준의 뉴스공장’이 편파 논란으로 폐지되자, 김어준 씨가 유튜브로 시청 플랫폼을 옮겨 진행하는 콘텐츠다.

교육기본법 제6조는 ‘교육은 교육 본래의 목적에 따라 운영되어야 하며, 정치적·파당적 또는 개인적 편견을 전파하는 방편으로 이용되어서는 아니 된다’고 규정한다.