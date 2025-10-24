[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기문화재단(대표 유정주)은 24일 ‘경기옛길 경흥길’ 제8길에서 임직원이 함께하는 사회공헌활동 ‘문화로 탄소중립’을 운영했다. 이번 활동은 경기문화재단 경기역사문화유산원의 ‘경기옛길 더하기, 환경’ 프로그램과 연계하여, 지역문화유산의 보존과 환경보호의 가치를 함께 실천하기 위해 마련한 것이다.

재단 임직원은 경흥길 제8길 구간을 함께 걸으며 쓰레기를 줍는 ‘플로깅(Plogging: 조깅을 하면서 쓰레기를 줍는 운동)’ 활동을 비롯해 잡초를 제거하는 등 환경정화 활동을 진행했다.

지역문화해설사와 함께하는 역사·문화 해설 프로그램에도 참여하였다. 이를 통해 임직원들은 문화유산을 체험하며 지역사회와 함께하는 지속 가능한 환경 보존의 의미를 직접 실천하였다.

경기문화재단은 앞으로도 ‘문화로 탄소중립’ 활동을 통해 문화와 환경이 공존하는 지속 가능한 사회공헌 모델을 제시하고자 한다. 특히 재단이 운영해 온 ‘경기옛길’ 사업의 공익적 가치 확산과 홍보 효과를 높이는 한편, 산하 기관과의 협력을 통해 재단 통합 사회공헌체계 강화를 도모하고자 한다.

이번 활동은 경기도가 제공하는 어플 ‘기후행동 기회소득’의 프로그램인 ‘줍깅/플로깅’에 참여한 것이기도 했다.

경기문화재단 관계자는 “이번 사회공헌활동은 산하기관과 함께 추진하는 협력형 사회공헌 프로그램”이라며, “문화와 환경을 함께 아우르는 실천을 통해 지속 가능한 문화·사회공헌의 방향을 만들어가고자 한다”라고 밝혔다.