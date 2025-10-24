루크 구아다던 CD 성과 및 브랜드 비전 제시 25FW 컬렉션 소개…고객 소통 강화 계기로

[헤럴드경제=전새날 기자] LF의 영국 프리미엄 브랜드 닥스(DAKS)는 24일 서울 신라호텔에서 주요 고객층을 초청해 12년 만에 국내 패션쇼를 열어 올 가을 패션을 제안한다고 밝혔다.

이번 무대는 단순한 시즌 컬렉션 공개를 넘어 브랜드의 역사와 현재, 미래를 잇는 전환점으로, 닥스가 지향하는 ‘모던 브리티시 클래식’의 비전을 집약적으로 제시하는 자리다. 1983년 한국 시장에 진출 이후 축적된 헤리티지를 현대적으로 재해석하고 새롭게 추구할 방향성을 밝힐 예정이다.

닥스가 10여년 만에 프리미엄 런웨이를 마련한 배경에는 지난 4년간 추진해 온 브랜드 리뉴얼 전략이 있다. 2021년 버버리 출신의 세계적인 디자이너 루크 구아다던(Luc Goidadin)을 크리에이티브 디렉터(CD)로 영입한 이후 닥스는 브랜드 본질을 지키면서도 과감한 혁신을 통해 변화를 모색해 왔다.

루크 CD는 영국 본사 및 국내 디자인 팀과 협업해 글로벌 감각을 반영한 디자인 프로세스를 구축했다. 131년에 걸친 브랜드의 핵심 자산인 체크, 로고, 트렌치코트를 현대적으로 재해석하며 ‘브리티시 클래식’의 정체성을 새롭게 정의했다.

그 결과 닥스는 품질 중심 철학과 클래식 무드를 유지하면서도 젊은 감성과 글로벌 감각, 고급 소재와 창의적 디테일이 결합돼 전 세대가 원하는 가치와 라이프스타일에 부합하는 브랜드로 도약하고 있다.

변화는 성과로도 이어지고 있다. 대표적으로 지난해에는 기존 하우스 체크를 변주해 새 패턴을 적용한 ‘타임리스 클래식 캐시미어 코트’ 라인이 유사 품목 기준 전년 대비 250% 이상 판매가 증가하며 베스트셀러로 부상했다. 신규 구매 고객의 비중도 50%에 달했다.

25 SS(봄·여름) 아이템인 ‘로얄 브리티시 케이프 원피스’는 신규 고객 비중이 30%를 넘으며 브랜드 이미지 제고와 고객층 확대 효과를 입증했다. 오는 26 SS 시즌에는 연령과 관계 없이 닥스의 상징적인 요소를 즐길 수 있는 신규 전략 라인 ‘디 오지(The OG)’ 컬렉션도 론칭할 예정이다.

이날 패션쇼에서 공개되는 25 FW 컬렉션은 이 같은 브랜드 전략이 응축된 결과물이다. ‘노팅힐’, ‘리젠트 파크’, ‘새빌로우’, ‘에나벨스 사교클럽’ 등 4가지 테마 아래 런던을 대표하는 장소에서 영감 받아 가을의 정취와 풍경을 담았다. 포멀과 캐주얼을 넘나드는 소재 활용, 변칙적인 크기의 체크 패턴, 보석을 연상시키는 주얼 톤의 색감 등을 통해 이전과는 달라진 한층 대담한 컬렉션을 선보인다.

루크 CD는 “이번 패션쇼는 닥스가 지난 수년간 이어온 변화를 집약적으로 보여주는 무대이자, 브랜드가 다음 단계로 도약하는 새로운 출발점”이라며 “131년의 유산을 기반으로 쌓아온 닥스만의 브리티시 스타일을 시대와 세대를 아우르는 오늘날의 감성으로 제시하고자 한다”라고 말했다.