2027 수능 ‘사탐런’ 역대 최고 전망 나와 자연계 학과 사탐 수능 최저 기준 인정탓

[헤럴드경제=김용재 기자] 대학수학능력시험(수능)에서 사회탐구를 선택한 수험생 비율이 80%에 육박해 역대 최고를 기록한 가운데 현재 고등학교 2학년이 치르는 2027학년도 수능에는 이 비율이 더 늘어날 수 있다는 예상이 나왔다.

24일 종로학원에 따르면 11월 13일 시행되는 2026학년도 수능에서 사회탐구 과목을 1개 이상 선택한 수험생은 77.3%로 파악됐다. 이는 2025학년도부터 주요대 자연계 학과에서 수능 최저 과목 등으로 사회탐구를 인정하면서 이공계열 진학을 희망하는 학생들이 과학탐구 대신 사회탐구를 선택하는 ‘사탐런’ 현상이 발생했기 때문인 것으로 분석된다.

종로학원은 올해 고등학교 2학년이 수능을 치르는 해에는 이 비율이 80%를 넘어 사상 최고를 기록할 것으로 예상했다. 또 과학탐구만 선택한 수험생은 2026학년도 22.7%에서 2027학년도에는 10%대로 하락할 것이라고 언급했다.

고2 전국연합학력평가 사회탐구와 과학탐구 전체 응시인원 중 사회탐구 비율은 ▷3월 51.2% ▷6월 53.0% ▷9월 56.7%로 증가 추세를 보였다. 9월 학력평가 기준으로 사회탐구 응시 비율은 전년보다 4.7%포인트 늘었다. 전체 사회탐구 9개 과목 응시자는 전년보다 3.8%(1만3828명) 늘었다.

반면 과학탐구는 ▷화학1 20.2% ▷지구과학1 13.3% ▷생명과학1이 12.6% ▷물리학1이 10.7% 포인트 감소했다. 과학탐구 4개 과목 전체로는 지난해보다 14.1%(4만6973명) 감소했다.

임성호 종로학원 대표는 “현행 통합 수능 마지막인 2027학년도에 사탐런 현상은 정점을 찍을 것으로 예상된다”며 “올해 수능 채점 결과 대학입시 유불리에 따라 2027학년도 사탐런 현상은 겨울방학을 기점으로 현재보다 더 커질 수도 있다”고 말했다.