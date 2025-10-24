317기 신임 경찰관 졸업식 24일 개최 “국민 생명과 안전 지키는 경찰 될 것”

[헤럴드경제=이용경 기자] “국민의 일상과 삶을 지키는 경찰관으로서 최선을 다하겠습니다.”

제317기 신임 경찰관들의 졸업식이 24일 오전 11시 충북 충주에 있는 중앙경찰학교에서 열렸다.

이날 졸업식에는 졸업생 2376명(남 1876명·여 500명)과 가족 등 9000여명이 참석했다. 유재성 경찰청장 직무대행과 윤용섭 국가경찰위원회 위원장 등 경찰 관계자들도 이들을 축하했다.

이번 졸업생들은 일반 공채 출신이 2010명, 경력 공채 출신이 366명이다. 이들은 지난 2월부터 9개월 간 이론을 비롯해 현장 중심의 사례별 교육·훈련을 받았다. 실전 상황에서의 대응 능력을 극대화하기 위해서다.

중앙경찰학교는 교육생들이 즉각적인 현장 대응 능력을 체득할 수 있도록 실제 상황을 재구성한 사례 기반의 훈련을 도입해 실전 감각을 갖춘 경찰을 양성하고 있다.

이날 졸업식에서는 종합 성적 최우수를 차지한 장진호(24세·남) 순경이 대통령상을 수상했다. 국무총리상은 종합 성적 2위를 기록한 박은실(25세·여) 순경에게, 행정안전부 장관상은 종합 성적 3위인 정은강(22세·남) 순경에게 돌아갔다.

유 직무대행은 축사를 통해 “안전한 대한민국을 향한 첫걸음은 여러분의 실천에서 비롯된다”며 “경찰청이 여러분의 그 정의로운 발걸음에 든든한 동반자로서 끝까지 함께하겠다”고 말했다.

남제현 중앙경찰학교장은 “국민의 목소리에 귀 기울이며 언제 어느 상황에서도 생명과 안전을 지켜낼 수 있는 정의롭고 책임 있는 경찰관이 되어주길 바란다”고 당부했다.

신임 경찰로 첫발을 내딛은 졸업생들은 이날 가족들과 중앙경찰학교 교직원들에게 거수경례를 하며 감사 인사를 전했다.

이번 기수에서는 투철한 봉사 정신으로 감동을 주거나 이색 경력을 가진 경찰들이 있어 주목을 받았다.

정중식(36세·남) 순경은 꾸준한 헌혈 활동을 통해 대한적십자사로부터 ‘헌혈유공 은장’과 ‘금장’을 받았다. 그는 앞서 2023년에도 총 100회에 달하는 헌혈 공로로 ‘헌혈유공 명예장’을 받았는데, 특히 장기·조직기증 희망 등록과 조혈모세포 기증 희망 등록까지 마쳤다. 정 순경은 “경찰이라는 직업은 국민의 생명과 안전을 지키는 사명감을 요구받는다”며 “그 첫걸음을 헌혈과 기증이라는 생명 나눔으로 시작하게 돼 더 큰 책임감을 느낀다”고 소감을 전했다.

김주영(29세·남) 순경은 총 15전 8승 7패의 프로 전적을 보유한 킥복싱·무에타이 챔피언 출신이다. 특히 50kg급 한국 챔피언 타이틀과 함께 국가대표 선발전 우승 경력은 경찰조직 내에서도 큰 화제를 모았다. 김 순경은 “앞으로는 링이 아닌 사회와 국민의 안전을 지키는 최전선에서 최선을 다하겠다”고 당찬 포부를 밝혔다. 박지혜(36세·여) 순경은 과거 항공사 객실 승무원으로 7년 6개월간 근무하다 이제는 경찰관으로서 제2의 인생을 시작했다. 박 순경은 “국민의 일상과 삶을 지키는 경찰관으로 최선을 다하겠다”고 말했다.