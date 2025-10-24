EMP·화생방 방호 가능, 공주센터서 데이터 백업체계 본격 가동

[헤럴드경제=이태형 기자]윤호중 행정안전부 장관은 24일 “대전·광주·대구 센터에서 운영 중이던 온라인·오프라인 백업시스템을 공주센터로 이전하고 10월부터 본격 운영하고 있다”고 말했다.

윤 장관은 이날 국가정보자원관리원 대전센터 배터리 화재 사고와 관련해 공주센터를 방문해 정부 전산망의 재해복구 체계를 점검하고 이같이 밝혔다.

윤 장관은 “이번 사고를 계기로 재해복구 체계를 더욱 철저히 점검해 정부 중요 데이터를 이중으로 안전하게 보관해야 한다”라며 “현재 진행 중인 센터 간 이중화 시범 사업을 신속히 완료해 앞으로는 어떤 상황에서도 행정서비스가 장기간 중단되는 일이 없도록 최선을 다하겠다”라고 강조했다.

윤 장관은 이날 재해복구 전용 센터로 신축된 공주센터의 주요 시설을 점검했다.

공주센터는 백업 전용 데이터 센터를 지하 터널에 구축해 핵폭발 등에 대비한 EMP(Electro-Magnetic Pulse, 핵폭발 등으로 발생하는 펄스형 전자기파로 전자기기에 과전류를 일으켜 회로를 손상·무력화함) 및 화생방, 지진 등에도 방호가 가능하도록 특수시설을 갖췄다.

2023년 5월 건축 공사를 마무리하고 재해복구시스템 운영에 필요한 전산환경 구축 사업을 올해 9월 말 완료했다.

윤 장관은 특히 대전센터 화재를 계기로 발전기, UPS(무정전 전원장치), 냉각탑 등 주요 기반 시설에 대한 관리 상황을 점검했다.

이어 대전·광주·대구 센터의 정부 주요 데이터를 온라인으로 백업 중인 재해복구 체계도 점검했다.