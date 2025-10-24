[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남문화재단(대표 윤정국)은 지역의 역량 있는 작가들의 작품 세계를 집중 조명하는 기획전 2025 성남작가조명전의 세 번째 전시 ‘그림 속의 그림’을 24일부터 12월 21일(일)까지 성남큐브미술관 반달갤러리에서 개최한다.

이번 전시는 동시대 한국 구상회화 분야에서 주목받는 정보영 작가의 신작 및 대표작 30여 점을 통해 작가의 예술세계를 조명하는 자리다. 특히 이번 전시에서는 작가의 첫 개인전 발표작인 ‘벨라스케의 아틀리에’가 25년 만에 재공개된다. 이 작품은 전시 제목인 ‘그림 속의 그림’이라는 형식을 반영한 것으로, 작가의 작품 세계가 형성된 시작점이자 작가가 신진 시절 표본 작가로 삼고 연구했던 17세기 화가 벨라스케스의 ‘시녀들’에서 파생된 작업이다.

정보영 작가는 회화 속에서 ‘빛’과 ‘공간’을 통해 ‘시간’을 드러낸다. 작품 속 열린 창문과 펄럭이는 커튼, 유리구슬, 오르골 등의 감성적 오브제는 그 안에 머물렀을 누군가의 시간을 드러낸다. 작품에 자주 등장하는 촛불은 공간을 밝히는 존재이자, 주어진 시간만큼 타다가 꺼지듯 삶의 유한함과 시간의 흐름을 내포한다. 작가에게 촛불은 빛과 어둠을 모두 감싸는 존재로, 사라짐 속에서도 여전히 남아 있는 시간과 기억을 담아내는 도구다.

특히 작가의 신작 ‘어떤 조망’ 시리즈와 ‘고요한 움직임’ 등에서도 드러나듯, 작가에게 회화는 단순히 ‘보이는 것’의 재현이 아니라, 시간을 응시하고 존재를 기억하는 행위다. 관람객들은 빛에 대한 작가의 상상이 더해진 작품을 통해 ‘우리는 무엇을, 어떻게 바라보는가’란 질문을 마주하게 된다.

전시 관람은 오전 10시부터 오후 6시까지 누구나 무료로 관람할 수 있다.월요일은 휴관한다.