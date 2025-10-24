단풍 절정기 음식점·카페·편의점슈퍼 매출↑ 내장산 237%로 매출증가율 가장 높아

[헤럴드경제=정호원 기자] 전국 명산 주변 상권은 가을철 단풍 절정을 맞은 시기에 이전보다 매출이 26% 증가하는 등 ‘계절 호재’를 보는 것으로 나타났다.

24일 KB국민카드가 2024년 9월부터 2025년 8월까지 1년간 전국 국립공원을 품은 명산 입구 주변 상권을 방문한 고객의 신용·체크카드 결제데이터 약 150만건을 분석한 결과, 가을 중에서도 단풍이 절정에 이른 시기(2024년 단풍 절정일을 포함한 전후 1주일)의 명산 주변 상권 매출이 2주 전 대비 평균 26% 증가했다. 업종별로는 음식점이 27%, 카페가 24%, 편의점·슈퍼 17% 각각 늘어났다.

단풍 절정기 매출 증가율(절정기 시작 2주간 대비)은 내장산이 237%로 가장 높았으며, 이어 주왕산 158%, 덕유산 38%, 속리산 38%, 오대산 29% 순으로 나타났다. 단풍철 관광객 증가와 함께 지역 상권의 소비 회복세가 두드러진 것으로 분석된다.

단풍 절정기 명산 주변 상권의 음식점 매출은 내장산 250%, 주왕산 165%, 덕유산 46%, 속리산 36%, 설악산 28%, 오대산 27%이 각각 증가했다.

단풍 절정기 외부 방문객 비중이 높은 명산은 설악산 92%, 오대산 89%, 계룡산 88%, 주왕산 84%, 내장산 82%, 속리산 74% 순으로 나타났다. 수도권 등 외부 지역 거주 고객의 소비가 집중되어 관광으로 소비되는 패턴이 뚜렷하게 나타났다.

단풍 절정기 외부 방문객 비중이 높은 산 중심으로 한식 전문점도 살펴 봤다. 단일 메뉴 기준으로 설악산은 황태(한식업종 중 매출건수 비중, 70%), 순두부(10%), 오대산은 국수·칼국수(41%), 회(송어 등, 27%), 계룡산은 두부요리(20%), 오리고기(18%), 주왕산은 회(송어 등, 27%), 삼계탕·백숙(26%)로 나타났다.

사계절 중 가을철 매출 비중이 높아 ‘계절 호재’도 작용한 것으로 분석됐다. 전국 명산 16개 인근 상권(산 입구 132개의 반경 1~2km)의 음식점, 카페, 편의점·슈퍼 업종의 1년 매출 중 가을철(9~11월) 매출 비중은 28%로 나타났다. 가을은 여름(30%)과 비슷한 소비 시즌으로 봄(23%)과 겨울(19%)보다 높은 수준이다.

가을 매출 비중이 높게 나타난 산은 주왕산(56%), 내장산(52%), 속리산(38%) 순으로 나타났다. 이와 다르게 월악산, 지리산, 계룡산, 소백산은 여름에 덕유산은 겨울에 설악산과 오대산은 가을과 여름 매출 비중이 높게 나타났다.

KB국민카드 관계자는 “가을 단풍철 방문이 지역 상권에 활력을 불어넣고 있음을 확인했다”며 “올해도 단풍철 관광이 명산 인근의 음식, 숙박 매출 증가로 이어지기를 기대해 본다”고 말했다.

분석 내용은 KB국민카드 KB Pay(Plus 슬기로운 생활 T.I.P)에서도 확인 가능하다