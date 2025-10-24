한진그룹 80주년 기념식 개최 ‘그룹 비전 2045’ 공개, 7대 미래 전략 발표 조 회장 “선대 회장 헌신 속 물류의 길 개척” 조현민 사장 “통합 대한항공, 글로벌 톱티어로” 그룹사 임직원 참여 연합 합창단 공연도 눈길

한진그룹이 창립 80주년(11월 1일)을 맞아 세계 최고의 종합 물류 기업으로 자리매김하고 새로운 100주년을 향해 도약하겠다는 포부를 밝혔다.

23일 한진그룹은 서울 용산구 그랜드하얏트서울에서 정·재계 및 언론계 인사와 주한 외교사절단을 초청해 기념행사를 열었다.

조원태 한진그룹 회장은 기념사에서 “1945년 11월 한진상사 창업으로 시작된 한진그룹의 역사는 ‘한민족의 전진’이라는 의미가 담겨 있다”며 “창업주의 ‘수송보국’ 경영철학의 기틀과 선대 회장의 헌신 속에서 새로운 물류의 길을 끊임없이 개척해 왔다”고 말했다.

조 회장은 “이제 각 계열사들이 공유하고 있는 한진그룹의 헤리티지를 바탕으로 100년, 그 이상의 시간이 지나도 더욱 사랑받는 세계 최고의 종합 물류 기업으로 자리매김할 것”이라고 강조했다.

이날 한진그룹은 새로운 미래 전략이 담긴 ‘그룹 비전 2045’를 선포했다. 창립 100주년을 맞는 2045년을 대비하는 장기적 혁신 전략이다. 구체적인 그룹의 비전은 ‘혁신으로 인류의 더 나은 삶과 지속 가능한 번영을 이끌어 더 나은 미래를 향해 세상을 움직인다’로 설정했다.

비전 발표를 직접 맡은 조현민 한진 사장은 “수송보국 경영이념을 미래에도 계승·발전해 대한민국을 넘어 세계가 사랑하는 기업으로 성장하겠다”고 밝혔다. 그는 새로운 비전 달성을 위해서는 7가지 전략을 제시했다.

7가지 전략은 ▷항공우주·미래 모빌리티·이커머스 분야를 아우르는 종합 모빌리티 기업으로 도약 ▷ 인공지능(AI) 기반 초자율화 등을 통한 물류 기술 혁신 선도 ▷국내 방위산업 및 우주발사체 제작 등 기반으로 지속 가능한 우주 물류 설루션 구축 ▷정보기술(IT) 역량 및 첨단 AI 기반의 디지털 전환을 통한 최고 수준의 수송 물류 경험 제공 등 기술 분야의 혁신이다.

이어 ▷항공 및 물류를 유기적 연계·활용한 관광·호텔·부동산 등 다양한 사업영역에서 부가가치 창출 ▷인재 및 물류 전문가 양성 투자 지원 확대 ▷지속 가능한 성장을 위한 공유가치 창출(CSV) 및 사회공헌 활동 등 환경·사회·기업지배구조(ESG) 경영 확대 등도 포함됐다.

조 사장은 “한진그룹이 항공과 물류를 중심으로 42개 계열사와 전 세계 4만명 이상의 임직원이 함께하는 그룹으로 성장했다”며 “완전한 통합을 앞둔 대한항공과 아시아나항공이 현재 여객 부문 글로벌 15위, 화물 부문 글로벌 5위인 위상을 뛰어넘어 ‘글로벌 톱티어’ 항공사로 지속 성장할 것”이라고 강조했다. 이어 그는 “50년 만에 다시 열리는 ‘우주 시대 부활’ 이라는 흐름 속에서 지금부터 준비해 적극적으로 참여할 계획이며, 우주 경제는 새로운 기회의 장이 될 것”이라며 “물류 전문 그룹의 역량을 바탕으로 지속 가능한 우주 물류 솔루션 구축에 앞장서겠다”고 밝혔다.

꾸준한 투자와 사업 확장을 바탕으로 실적을 끌어올리겠다는 구상도 공개됐다. 한진그룹은 지난해 자산 58조원, 매출 31조원, 영업이익 2조5000억원을 거뒀다.

류경표 한진칼 부회장은 ‘2045년 그룹의 실적 목표’에 대한 질문에 “매출을 ‘더블업’(2배) 해 보겠다”며 “지주사 대표로서 대한항공과 한진의 사업 확장과 투자 등의 노력을 적극적으로 지원할 생각”이라고 밝혔다.

한편 한진그룹은 이날 새로운 그룹 기업이미지(CI) 심볼과 로고를 발표했다. 한진그룹 상징인 ‘H’ 마크와 영문명 ‘HANJIN GROUP’의 바탕에 대한항공의 신규 CI인 태극마크를 나란히 배치했다.

한진그룹 관계자는 “기존 H 마크를 재해석해 글로벌 시장을 향한 미래 의지를 담았다”면서 “최근 글로벌 주요 기업이 추구하는 미니멀하고 절제된 분위기를 차용하면서도 한진그룹의 고유한 정체성을 담아낸 것”이라고 설명했다.

한진그룹은 이번 기념행사에서 임직원과 고객을 위한 감사 인사도 전했다. 새롭게 그룹에 편입된 아시아나항공 임직원 등 그룹사 임직원이 참여한 연합 합창단은 기념 행사에서 직접 유명 팝송인 ‘Bridge Over Troubled Water(험한 세상에 다리가 되어)’를 아름다운 화음으로 노래했다.

이어 전 세계 한진그룹 임직원의 노래와 악기 연주로 이뤄진 ‘You’re my sunshine(당신은 나의 태양)’ 노래를 배경으로 국내·외 20여개 사업장의 모습을 보여준 특별 영상도 큰 주목을 받았다.

서울 대한항공 본사에서부터 한진 메가허브, 인천국제공항, 미국 오리건주 한진 포틀랜드지점, 오스트리아 한진 비엔나지점, 중국 대한항공 시안공항지점 등 전 세계 각지에서 일하는 임직원들이 참여한 악기 연주와 목소리가 고객을 향해 울려퍼지면서 현장에서 감동을 더했다. 양대근 기자