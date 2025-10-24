국내 상장 채권혼합형 ETF 중 역대 최단기간 순자산 500억원 달성

[헤럴드경제=문이림 기자] 하나자산운용은 ‘1Q미국나스닥100미국채혼합50액티브’ 상장지수펀드(ETF)의 11영업일만에 순자산 500억원을 돌파했다고 24일 밝혔다.

해당 ETF의 총보수는 연 0.05%다. 국내 상장된 모든 채권혼합형 ETF 중 최저보수다. 퇴직연금 계좌를 통한 장기 투자에 적합한 상품으로 평가된다.

해당 ETF는 퇴직연금 계좌에서 나스닥100 비중을 확대하여 기대 수익률을 높이는 전략에 적합하다는 평가다. 퇴직연금 계좌에서 ‘1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브’를 30%, ‘1Q 미국나스닥100’를 70% 편입하면 전체 포트폴리오의 최대 85%를 나스닥100 지수에 투자하는 효과를 얻을 수 있다.

해당 ETF는 상장일 기준 개인 순매수 55억을 기록했다. 국내 상장된 모든 채권혼합형 ETF 중 상장 첫날 개인 순매수 역대 1위에 올랐다. 나스닥100을 약 50% 추종하고 미국 단기채를 50% 편입해 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 ‘2세대 채권혼합형 ETF’가 개인투자자들로부터 높은 관심을 받고 있다는 분석이다.

김태우 하나자산운용 대표는 “1Q 미국나스닥100미국채혼합50 ETF는 미국 테크와 미국 단기국채에 한 번의 투자로 분산할 수 있다는 점에서 연금투자에 최적화된 상품”이라고 말했다. 이어 “장기투자에서 저보수가 수익률 상승에 미치는 영향이 절대적인 만큼 앞으로도 미국 대표지수 유형 4종(1Q미국S&P500, 1Q미국나스닥100, 1Q미국S&P500미국채혼합50액티브, 1Q미국나스닥100미국채혼합액티브)은 투자자분들을 위해서 업계 최저 수준의 보수를 유지할 것”이라고 덧붙였다.