은행권 로보어드바이저 가입자 현황 올해 17만명 돌파…운용규모 6278억 매매까지 자동 ‘AI 일임형 투자’ 관심↑

올해 들어 예·적금 금리가 내린 반면 국내외 주식시장이 상승세를 타자 은행 고객들의 투자 자금이 인공지능(AI) 기반 로보어드바이저(RA)로 이동하고 있다. 올해만 1만명에 달하는 은행 고객이 RA 서비스에 가입한 것으로 나타났다.

RA 투자는 AI 알고리즘과 각종 데이터를 활용해 포트폴리오를 자동으로 운용하는 시스템이다. 예·적금에만 투자금을 묶어두기 아쉬운 고객들이 대안으로 선택하는 것으로 풀이된다.

24일 한국거래소 산하 증권 정보기술(IT) 전문기관 코스콤에 따르면, 지난 9월 기준 국내 로보어드바이저 상품에 가입한 은행권 계약자 수는 17만3488명으로 집계됐다. 작년 말(16만3854명)과 비교하면 9634명이 신규 가입했다.

신규 가입이 늘면서 은행권이 다루는 로보어드바이저 투자금 규모는 6278억원(전체 57.6%)으로 6000억원을 돌파했다. 이에 은행·증권·자산운용사·자문일임사 등을 포함한 전체 로보어드바이저 운용 규모도 1조890억원으로 1조원을 넘어섰다.

연금시장 내 로보어드바이저 수요 확대의 배경에는 수익률 격차가 있다. 그간 퇴직연금의 약 80%가 원금보장형 상품에 집중돼 있고, 투자 자산의 재조정(리밸런싱)도 거의 이뤄지지 않아 연평균 수익률이 2% 수준에 머물렀기 때문이다. 이에 올해 금융당국은 혁신금융서비스를 통해 개인형퇴직연금(IRP)에도 일임형 로보어드바이저 서비스를 허용하면서 자금이 보다 적극적으로 운용될 수 있도록 길을 열어줬다.

은행권에선 AI 로보어드바이저에 자산 운용을 맡기는 투자 방식이 인기다. 단순히 AI의 포트폴리오 추천을 받는 ‘자문형’을 넘어 실제 매매까지 자동으로 수행하는 ‘일임형’ 투자가 주목받고 있다.

국내 유료 일임형 로보어드바이저 상품 가입자 수는 18만1027명에 달한다. 작년 말(16만1707명)보다 약 2만명이 늘었다. 복잡한 실물 이전 절차 없이도 안정적으로 증권사 수준의 포트폴리오 운용이 가능하다는 점이 고객에게 매력적으로 작용한 것으로 분석된다. 은행 앱에서 투자 성향을 진단한 뒤 AI가 제안하는 적극형·중립형·안정형 등 맞춤형 포트폴리오 중 원하는 상품을 선택해 가입할 수 있다.

실제 로보어드바이저 펀드 수익률이 퇴직연금 펀드 수익률을 앞서기도 했다. 펀드평가사 에프앤가이에 따르면 국내 퇴직연금 펀드(설정액 10억원 이상) 371개의 6개월 평균 수익률은 지난 22일 기준 17.56%다. 이 기간 KB국민은행의 투자 알고리즘 적극투자형 상품 ‘KB 케이봇쌤 국내’는 24.84%를, ‘KB 케이봇쌤 글로벌’은 20.6%를 거뒀다.

국민은행 관계자는 “가입 고객에게 정기·수시로 리밸런싱 알림 서비스를 제공해 최적 포트폴리오를 유지하도록 지원하고 있다”고 했다.

높아진 수요에 은행들도 로보어드바이저 상품 확대에 공을 들이고 있다. 현재까지 일임 서비스를 가장 많이 제공하는 곳은 IBK기업은행으로, 총 3곳의 제휴사(콴텍·미래·디셈버)와 손잡았다.

하나은행은 지난 3월 파운트, 미래에셋과의 제휴를 통해 2개 일임 서비스를 선보였고, 국민은행은 8월 디셈버와 협업해 서비스를 출시했다. 우리은행과 신한은행도 각각 11월과 12월 출시를 목표로 준비 중이다. 다만 로보어드바이저 투자에도 위험성은 있다. 정치적 불안 등 예측이 어려운 변수가 발생하거나 알고리즘 설계가 충분히 정교하지 않을 경우 오히려 수익률이 하락할 수 있다. 한 시중은행 관계자는 “퇴직연금 자산관리에 있어서 손쉽게 장기투자할 수 있는 포트폴리오 서비스가 중요해지는 만큼 로보어드바이저 서비스는 지속해서 커질 것”이라고 전망했다. 유혜림 기자