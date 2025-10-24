[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시교육청은 ‘독도의 날(25일)’을 맞아 우리땅 독도에 대한 관심과 사랑을 되새기기 위해 시교육청 본관 앞에서‘독도 사랑의 날’행사를 펼쳤다고 24일 밝혔다.

‘독도의 날’은 지난 1900년 10월 25일 고종황제가 대한제국 칙령 제41호로 독도를 울릉도 부속 섬으로 명시한 것을 기념하기 위해 제정됐다.

이날 강은희 교육감을 비롯한 50여명의 교육청 직원들이 모여 우리 땅 독도에 대한 올바른 인식 제고와 수호 의지를 담아 ‘대한민국 교육수도 대구’ 표지석 앞에 모여 ‘독도 사랑 결의 대회’를 가졌다.

또 이날 전 직원은 교육청 방문자들에게 독도에 대한 관심과 사랑을 심어주기 위해 독도 사랑 티셔츠를 입고 근무한다.

이 외에도 대구시교육청은 우리 땅 독도에 대한 바른 이해와 소중함을 되새길 수 있는 행사를 운영하고 있다.

동관 1층 로비에서 ‘찾아가는 독도전시회’를, 오는 31일까지는 초·중·고 학생 대상 교육청 독도 마스코트 ‘한돌이’와 함께하는 미션 해결 활동 ‘독도사랑 실천 이벤트’를 진행한다.

강은희 대구교육감은 “독도의 날 행사를 통해 직원뿐만 아니라 학생들이 독도에 대한 올바른 이해와 관심을 갖는 계기가 되길 바란다”며 “독도의 날을 맞아 다시 한 번 독도의 역사적, 지리적, 환경적 가치를 되새겨 보는 시간을 가졌으면 좋겠다”고 말했다.