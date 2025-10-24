화웨이 밸류체인 내 핵심 기업 20종목에 투자

[헤럴드경제=문이림 기자] KB증권은 오는 27일 ‘KB 화웨이 밸류체인’ 상장지수증권(ETN) 및 ‘KB 레버리지 화웨이 밸류체인’ ETN을 신규 상장한다고 24일 밝혔다.

두 상품은 중국 본토 심천 및 상하이 주식시장에 상장된 기업들 중 화웨이에 부품, 서비스, 기술 등을 공급하는 20개 기업에 투자한다.

‘KB 화웨이 밸류체인 ETN’ 및 ‘KB 레버리지 화웨이 밸류체인 ETN’의 기초지수는 각각 ‘Indxx China ICT Value Chain NTR Index’, ‘Indxx China ICT Value Chain 2X Leveraged NTR Index’이다.

해당 상품은 화웨이에 간접적으로 투자할 수 있는 기회를 제공한다. 비상장사인 화웨이의 기업 성과와 연동될 수 있는 화웨이 밸류체인 내 핵심 기업들에 투자해서다.

레버리지 상품은 일간 수익률의 2배를 추종해 단기 상승을 기대하는 투자자에게 적합한 투자 수단으로 활용될 수 있다.

두 상품 모두 주가 수익률과 더불어 위안화 환율 변동도 상품 성과에 연동되는 환노출형 상품이다. 해당 상품의 연 보수는 0.00%다. 만기는 10년으로 상장 이후 2035년 10월 17일(수)까지 거래가 가능하하다.

김병구 KB증권 패시브영업본부장은 “화웨이는 첨단 산업에 집중하며 사업 다각화를 이뤄낸 대표적인 글로벌 기업이지만, 그동안 일반 투자자들이 접근하기는 쉽지 않았다”며 “이번 화웨이 밸류체인 상품을 통해 간접적인 투자 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 이어 “앞으로도 KB증권은 다양한 차이나 테마형 상품을 지속적으로 발굴해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.