[헤럴드경제=민성기 기자] 손흥민(33, LAFC)이 단 10경기를 뛰고도 2025 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 신인왕 후보에 이름을 올렸다.

MLS 사무국은 24일(현지시간) 올 시즌 개인상 각 부문 수상 후보를 공개했다. 지난 8월 LAFC에 입단한 손흥민은 당당하게 신인상 후보에 올랐다. 유럽에서 활약하다 시즌 후반기에 합류한 선수가 10경기만 뛰고 신인상 후보 대상에 오른 것 자체가 이례적이다.

손흥민은 MLS 10경기에서 9골·3도움을 작성했다. LAFC는 손흥민이 합류한 10경기에서 6승3무1패를 기록했다. 손흥민 합류 전 5위였던 팀은 최종 3위로 플레이오프에 진출했다.

다만 수상 여부는 불투명하다. 손흥민은 MLS 최우수 선수(MVP)에도 후보에 오른 앤더스 드라이어(샌디에이고)와 시카고 파이어 소속 필립 진커나겔과 경쟁을 펼친다.

드라이어는 34경기에서 19골·17도움을 작성했으며 진커나겔은 33경기 15골·13도움을 기록했다.

한편 MVP 후보에는 29골로 득점왕에 오른 리오넬 메시(인터 마이애미)와 손흥민의 동료 부앙가가 올랐다. 드라이어, 샘 서리지(내슈빌), 에반데르(신시내티)도 MVP 자리를 놓고 경쟁한다.

올해의 감독 후보에는 브래들리 카넬 필라델피아 감독, 예스퍼 쇠렌센 밴쿠버 감독, 마이키 바라스 샌디에이고 감독이 이름을 올렸다.