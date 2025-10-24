패션 플랫폼서 정체성 확장

[헤럴드경제=전새날 기자] 라포랩스가 운영하는 4050 라이프스타일 플랫폼 ‘퀸잇’은 리브랜딩을 단행한다고 24일 밝혔다.

이번 리브랜딩은 4050 여성 패션 중심이었던 기존 브랜드 이미지를 뷰티, 리빙 등 4050 라이프스타일 전반으로 확장된 사업 방향에 맞춰 새롭게 정의했다.

퀸잇의 새로운 브랜드 메시지는 ‘멋진 어른들의 라이프스타일링숍’이다. 다양한 취향과 삶의 방식을 지닌 4050 세대 모두가 자신만의 라이프스타일을 완성할 수 있는 공간이라는 의미를 담고 있다.

새로운 로고는 퀸잇의 사업 확장성에 대한 의지를 시각적으로 구현했다. 기존 로고가 패션 플랫폼으로서의 정체성 표현에 초점을 맞췄다면, 새 로고는 4050 세대의 다양한 라이프스타일을 아우르는 포용성과 새로운 멋을 발견하는 즐거움을 담았다.

우선 기존 로고에 부드러운 곡선을 더해 둥근 형태로 재구성함으로써, 패션에서 다양한 버티컬로 확장되는 유연성과 가능성을 표현했다. 브랜드 색상은 기존 대비 채도와 명도를 낮춘 차분한 보라색으로 변경해 시각적 안정감과 세련된 감성을 더했다.

새로운 BI(브랜드 아이덴티티)는 이날부터 퀸잇 앱과 웹사이트를 시작으로 모든 고객 접점에 순차 적용될 예정이다.

퀸잇 관계자는 “이번 리브랜딩은 4050 고객의 일상을 더 깊이 이해하고, 패션을 넘어 라이프 전반으로 경험을 확장하기 위한 전략적 변화의 출발점”이라며 “4050 세대가 더 나은 일상을 누릴 수 있도록 최적의 선택을 제안하는 라이프스타일 플랫폼으로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.