[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 부산시는 24일 오후 2시 부산시티호텔에서 ‘부산의 성장이 대한민국 성장이다, 부산글로벌허브도시 시민공감 포럼’을 개최한다고 밝혔다.

포럼에는 이준승 시 행정부시장을 비롯해 장하용 부산연구원 실장, 신현석 부산대 교수, 이동해 부산국제금융진흥원 해양금융센터장, 윤희성 한국해양대 교수, 우종균 동명대 교수, 부산국제금융센터(BIFC) 입주기관 관계자, 시민 등 100여 명이 참석한다.

이번 포럼은 부산글로벌허브도시 조성을 위한 물류, 금융 분야 정책 공유를 통해 정책 공감대를 형성하고, ‘부산 글로벌허브도시 특별법(이하 특별법)’ 조속 제정을 위한 범시민 역량 결집을 위해 마련됐다.

포럼은 개회 선언과 내외빈 소개를 시작으로 ▷부산글로벌허브도시 추진현황 및 주요내용 발표 ▷‘북극항로 시대, 글로벌허브도시 부산 성장 전략’ 발제 ▷종합토론 ▷질의응답 및 폐회 순으로 진행될 예정이다.

한편, 시는 ‘글로벌 허브도시 부산’의 디지털 신산업·문화·관광 분야 정책을 시민과 공유하기 위해 부산글로벌허브도시 시민공감 포럼을 11~12월 중에 이어 나갈 계획이다. 또한 특별법의 국회 조속 통과를 위해 시민 공감대 확산, 범시민 열기 결집을 위한 다양한 시민참여 행사와 맞춤형 홍보를 진행하는 등 시민의 하나 된 열망을 표출하기 위해 총력을 다할 예정이다.