심혈관 건강 더 높은 수준으로 더 오래 유지할수록 누적 효과 뚜렷

[헤럴드경제 = 김상수 기자] 젊은 성인기의 누적된 심혈관 건강 관리가 중년기 심뇌혈관질환과 신장질환 발생 위험을 크게 낮춘다는 연구 결과가 나왔다.

연세대 의대 예방의학교실 이호규 교수, 하경화 교수, 강남세브란스병원 신장내과 지종현 교수 연구팀은 30대에 높은 수준으로 꾸준히 심혈관 건강 상태를 유지한 경우, 중년 이후 심뇌혈관질환이나 신장질환 발생 위험을 최대 70% 이상 낮출 수 있다고 24일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘미국의사협회저널 심장학(JAMA Cardiology)’에 게재됐다.

심근경색증, 뇌졸중 등 심뇌혈관질환과 만성콩팥병은 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 공통된 위험인자를 갖고 있다. 이 위험인자들은 젊은 성인기부터 누적돼 중년기 이후 질병 발생으로 이어진다. 장기적 질병 예방을 위해선 조기 단계에서 위험인자를 종합적으로 평가하고 관리하는 게 중요하다.

그동안 연구들은 심혈관 건강 수준이 일정 기준 이상으로 유지될 때 심뇌혈관질환을 예방할 수 있다는 점을 보여줬다. 젊은 시기의 심혈관 건강이 중년 이후 질병 발생에 미치는 장기적 영향은 충분히 규명되지 못했으며, 대부분 단기 시점의 심혈관 건강만을 평가해 장기간 누적된 심혈관 건강 상태가 미치는 영향을 파악하기 어려웠다.

연구팀은 국민건강보험 빅데이터를 활용해 2002~2004년 국가건강검진에 참여한 30세 성인 241924명을 대상으로 심혈관 건강 점수와 심뇌혈관질환 및 신장질환 발생 위험 간의 연관성을 분석했다.

분석 결과, 심혈관 건강 수준이 상위 20%인 집단(Q5)의 심뇌혈관질환과 신장질환 연간 발생률은 0.05%에 불과했으며, 심혈관 건강 수준이 하위 20%인 집단(Q1)과 비교해 심뇌혈관질환 발생 위험은 73%, 신잘질환 발생 위험은 75% 낮은 것을 확인했다. 특히, 심혈관 건강을 더 높은 수준으로, 더 오랜기간 유지할수록 누적 효과가 뚜렷하게 나타났다.

이 교수는 “평생 심뇌혈관질환 예방 전략을 수립하는데 있어 장년기 또는 노년기의 치료를 넘어 생애주기 전반에 걸친 포괄적 건강 관리로의 전환이 필요할 것”이라고 말했다.