23일 열린 국토부 중앙도시계획위원회 심의서…산단 본격 추진

[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 부산시는 지난 23일 열린 국토교통부 중앙도시계획위원회 심의에서 ‘서부산권 복합산업단지’ 개발사업 개발제한구역(GB) 약 130만㎡가 해제 승인을 받았다고 밝혔다.

24일 시에 따르면 이 사업은 강서구 강동동 일원에 138만5526㎡ 규모로 지역주도 혁신성장을 위한 일반산업단지를 조성하는 사업으로 변화하는 산업환경에 대응하기 위해 지역 주력산업을 고도화하고 첨단 디지털·스마트화로 전환하는 데 그 목적이 있다.

지난해 10월 시가 국토부로 GB 일부 해제를 위한 도시관리계획 해제 결정 승인 신청 이후, 지난 6월 12일 국토부 소관 중앙도시계획위원회 심의 결과 ‘보완 후 재심의’ 의결됐다. 이후 시가 보완 사항을 면밀히 검토하고 이행해 23일 재심의를 받은 결과, GB 해제로 본격적인 사업 추진 발판이 마련됐다.

이 사업이 완료되면 시역 내 부족한 산업시설용지 확보로 인해 미래 산업단지 성장 수요에 대해 선제적으로 대응이 가능하고, 일자리 창출 등 지역경제 활력 거점이 조성될 것으로 기대된다.

또 최근 시 지역전략사업으로 선정된 제2에코델타시티·동북아물류플랫폼(트라이포트 복합물류지구) 등 강서구 일대의 개발사업과 함께 부산 미래 신성장 동력을 확보할 것으로 전망된다.

인근 식만~사상간(대저대교) 도로 등 주요 기반 시설 구축과 연계한 지역개발로, 15분도시를 실현하고 압축도시(Compact City)를 구현해 서부산권복합산업단지는 서부산권의 핵심 거점지역으로 조성될 계획이다.

특히 인근 부산연구개발특구, 공공주택사업 등과 연계돼 ‘연구개발-산업·물류-주거’의 서부산권 활성화벨트가 구축돼 강서권역이 직주근접 자족도시로 거듭날 것으로 기대된다.