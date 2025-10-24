키움증권 레전더리·슈퍼 히어로 신한카드 2종 연회비 각 69만7000원·29만7000원

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드가 키움증권과 전략적 제휴를 맺고 우수 고객을 위한 차별된 프리미엄 혜택을 담은 ‘키움증권 레전더리 히어로 신한카드’와 ‘키움증권 슈퍼 히어로 신한카드’를 출시했다고 24일 밝혔다.

이번에 선보인 2종의 제휴카드는 키움증권 고객 중 히어로멤버십 회원에게만 발급 자격이 주어지는 상품이다. 히어로멤버십은 해외주식 VIP프로그램으로, L등급과 SSS등급 고객은 레전더리 히어로 신한카드를, SS등급과 S등급 고객은 슈퍼 히어로 신한카드를 발급받을 수 있다.

두 카드는 공통적으로 항공 마일리지를 비롯한 프리미엄 라이프스타일 기반의 다양한 혜택들을 제공한다. 국내외 일시불 및 할부 이용금액 1500원당 대한항공 1마일리지를 기본 적립해주며, 해외에서 이용한 금액은 1500원당 대한항공 1마일리지를 추가로 적립해준다. 마일리지 적립과 별도로 국내 특급호텔·해외·면세점 업종에서 이용한 금액의 1%를, GS칼텍스 주유 시 이용한 금액의 3%를 마이신한포인트로 적립해준다. 항공 마일리지와 포인트 적립은 전월 30만원 이상 이용 시 혜택이 제공된다.

레전더리 히어로 신한카드는 연간 기프트 옵션으로 신세계상품권 40만원 모바일 교환권과 40만 마이신한포인트 중 한 가지를 선택할 수 있다. 또 보너스 기프트로 연간 이용금액에 따라 최대 10만 마이신한포인트를 추가 적립해준다.

전월 50만원 이상 이용 시 병원·한의원·치과 등 의료업종 이용금액의 10%를 월 3만원, 연 20만원까지 할인해준다. 국내 실외 골프장에서 10만원 이상 이용 시에는 2만원을 하루 1회, 월 4만원, 연 20만원까지 할인 적용된다. 스타벅스 이용금액의 10%를 월 2만원, 10회까지 할인 혜태을 받을 수 있다. 앱을 통해 전 세계 공항라운지를 무료로 이용할 수 있는 ‘더라운지’ 서비스를 월 2회, 연 20회까지 제공한다.

슈퍼 히어로 신한카드는 연간 기프트 옵션으로 신세계상품권 20만원 모바일 교환권 또는 20만 마이신한포인트를 선택할 수 있다. 보너스 기프트는 연간 이용금액에 따라 최대 6만 마이신한포인트를 추가 적립해준다. 전월 50만원 이상 이용 시 스타벅스 10% 할인 혜택을 월 1만원, 5회까지 제공하며, ‘더 라운지’ 서비스를 월 1회, 연 10회까지 제공한다.

레전더리 히어로 신한카드의 연회비는 국내 전용 69만7000원, 해외 겸용(마스터) 70만원이다. 슈퍼 히어로 신한카드의 연회비는 국내 전용 29만7000원, 해외 겸용(마스터) 30만원이다.

카드 서비스와 관련한 자세한 사항은 신한카드 홈페이지와 신한 SOL페이 앱, 키움증권 앱에서 확인할 수 있다. 카드 신청은 키움증권 대표 앱 영웅문 ‘내 히어로멤버십’ 메뉴에서 가능하다.

신한카드 관계자는 “금융업계 내 우수 고객 확보 경쟁이 치열해지는 가운데 이번 키움증권 제휴카드는 양사의 노하우를 결합해 업계 최고 수준의 프리미엄 혜택을 담은 만큼 증권사와 카드사 간 협력 모델 선도 사례가 될 것으로 기대한다”고 말했다.