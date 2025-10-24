사진=내스타일 제공
[헤럴드경제=임세준 기자] 국내 AI 기술 기업 내스타일(대표 이용균)이 23일 자사가 개발한 AI 체험형 키오스크가 해외 시장에서 주목받고 있다고 밝혔다. AI 체험형 키오스크는 고객이 한류 콘텐츠를 직접 체험하며 동시에 구매를 할 수 있는 시스템이다. 사진은 일본 TBS 생방송 “오사마의 브런치”에 소개된 내스타일의 AI 키오스크.


