연말까지 경로당 순회하며 복지 정보·건강관리 원스톱 서비스 제공하고 복지사각지대 해소에 집중

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 고령층 주민의 복지 정보 접근성을 높이고 사각지대를 해소하기 위해 ‘복지를 찾아주는 상담실 ‘어르신 행복동행 시범사업’을 2025년 12월까지 추진한다.

이번 사업은 어르신들이 각종 복지 혜택을 놓치지 않도록 경로당을 직접 방문해 주요 정책을 안내, 건강검진까지 제공하는 원스톱 맞춤형 서비스를 지향한다.

이에 올해 12월까지 지역 내 경로당을 순회하며 맞춤형 급여, 주요 복지사업 안내, 개인별 상담을 진행한다.

특히, 종로구보건소 소속 간호사, 영양사, 운동사가 함께 하며 건강검진과 생활습관 상담을 병행하고 어르신들의 이용 만족도를 높일 계획이다.

복지서비스 안내는 ‘돌봄’, ‘교통 및 여가’, ‘경제 지원’ 등 실생활에 유용한 유형별로 구분해 안내한다.

대표적인 돌봄 사업으로는 △긴급 돌봄이 필요한 어르신을 지원하는 ‘돌봄SOS’, △외출 동행 및 주거 개선을 지원하는 ‘노인맞춤돌봄서비스’, △스마트 기기를 통해 움직임을 실시간 확인하는 ‘취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)’이 있다.

이와 함께 건강 체조와 운동기구 활용법을 안내하는 ‘어르신 행복 운동교실’, 생활비·병원비 등을 지원하는 국민기초생활보장제도 및 기초연금, 그리고 기초연금 수급자 대상 일자리 사업 등도 함께 소개한다.

종로구는 이번 시범사업의 성과를 분석해 내년에는 더 많은 경로당으로 사업을 확대 시행할 예정이다.

정문헌 구청장은 “어르신 개개인의 생활 속 어려움에 실질적인 해결책을 제시하고 건강 증진까지 뒷받침하는 의미 있는 사업”이라며 “앞으로도 주민이 체감할 수 있는 촘촘한 복지를 실천하고, 복지사각지대 없는 종로를 만들겠다”고 밝혔다.