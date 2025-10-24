25일 건대 롯데백화점·나루아트센터 앞 광장

[헤럴드경제=손인규 기자] 광진구(구청장 김경호)는 오는 10월 25일 오전 10시부터 오후 6시까지 롯데백화점 건대스타시티점·나루아트센터 앞 광장에서 ‘2025년 광진구 중소기업 제품 판매전’을 개최한다.

지난해에 이어 올해 두 번째로 열리는 이번 행사는 관내 중소기업·소상공인의 우수제품을 널리 알리고, 판로개척을 지원해 지역경제 활성화를 도모하기 위한 자리다. 구민에게는 다양한 품목을 한자리에서 만나볼 기회가 될 전망이다.

올해 판매전에는 사전 신청을 거쳐 선정된 32개 업체가 ▷생활용품 ▷의류·패션잡화 ▷반려동물용품 ▷천연화장품 ▷참기름·꿀 등 식품류까지 직접 생산한 제품들을 선보인다. 각 부스에서는 생산자가 직접 제품 특성과 품질을 소개하며 합리적인 가격으로 판매한다.

또한 현장에는 ▷소상공인 원스톱 지원센터 ▷광진사랑상품권 ‘광진땡겨요’ 등 구정 홍보 부스도 함께 운영해 구민들이 생활 속에서 활용할 수 있는 다양한 지원제도를 안내한다.

김경호 광진구청장은 “지역 내 우수 업체들이 직접 주민을 만나 소통하며 제품을 알리는 뜻깊은 자리에 많은 분들이 참석하셔서 지역 산업의 발전 가능성을 체감하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.