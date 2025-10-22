문경 등 주산지 중심 44만8000~46만4000톤 예상…전·평년 수준 유지 농식품부 “11월 초 만생종 출하로 가격 안정될 것”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 올해 사과 생산량이 46만톤 안팎으로, 전년(46만톤)과 평년(46만6000톤) 수준을 유지할 것으로 전망됐다.

가을 장마로 일부 지역에서 과피가 터지는 ‘열과(裂果)’ 피해가 발생했지만, 전체 생육상태는 대체로 양호하다는 분석이다.

22일 농림축산식품부에 따르면 한국농촌경제연구원(KREI)은 올해 사과 생산량을 44만8000톤에서 46만4000톤으로 추정했다. 이는 전년 대비 2.7% 감소하거나 0.8% 증가한 수준으로, 예년과 큰 차이가 없는 안정적 작황이다.

현재 조생종 ‘홍로’ 출하가 마무리되고, 만생종 ‘후지’가 본격 출하되는 11월 초에는 가격이 안정세를 보일 것으로 예상된다. 추석 성수기 물량 소진과 품종 교체기 영향으로 당분간은 다소 높은 가격 흐름이 이어질 전망이다.

김종구 농식품부 식량정책실장은 이날 경북 문경 사과 주산지를 찾아 현장 작황을 점검하며 “기후변화로 폭염과 폭우가 잦아지는 만큼 병충해 등 추가 피해가 없도록 수확기까지 철저히 관리해 달라”고 당부했다.