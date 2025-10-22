‘라이프스튜디오’시리즈 국내 출시 ‘트리플코어 엔진’기술, 색 재현력↑ ‘보스’ 협업, 맞춤형 청취환경 구현 “OTT 확산 맞춰 한국 시장 공략”

한국엡손이 홈 프로젝터 ‘라이프스튜디오 시리즈’ 9종을 출시하며 국내 시장을 공략한다.

최근 국내 온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠의 성장세에 힘 입어 프로젝터를 단순 기기가 아닌 새로운 영상 시청 문화를 확산하는 장치로 자리 잡겠다는 방침이다.

모로후시 준 한국엡손 대표는 지난 21일 서울 강남구 JBK컨벤션홀에서 열린 홈 프로젝터 신제품 간담회에서 “현재 한국은 OTT 이용률과 홈엔터테인먼트 콘텐츠 수요가 성장하는 중요한 시장”이라며 “프로젝터 최초로 광학 엔진 기술 ‘트리플 코어 엔진’을 탑재한 제품을 공개, 국내 소비자에게 차별화된 가치를 제공하겠다”고 했다.

‘라이프스튜디오’는 엡손이 새로 선보인 홈 프로젝터 서브 브랜드다. 라이프스튜디오의 첫 제품으로 공개된 라이프스튜디오 시리즈는 미니 홈 프로젝터와 초단초점 프로젝터로 구성됐다. 5가지 색상의 ‘라이프스튜디오 팝(POP)’ 라인업 ▷EF-61W ▷EF-61G ▷EF-61R ▷EF-62B ▷EF-62N, 스탠드형의 ‘라이프스튜디오 플렉스(FLEX)’ 라인업 ▷EF-71 ▷EF-72, 초단초점 모델 ‘라이프스튜디오 그랜드(GRAND)’ ▷EH-LS670W·B 등 총 9종이다.

특히 이번 시리즈의 핵심인 EF-61·62, EF-71·72에는 엡손이 개발한 광학 엔진 ‘트리플 코어 엔진’ 기술이 탑재됐다.

엡손의 3LCD(액정표시장치) 기술과 3색 광원(3LED)을 결합, 색 재현력을 크게 개선했다. 빨강·파랑·초록의 광원을 직접 사용해 색 영역을 넓히고, 보정 과정에서 발생하는 밝기 손실을 최소화했다.

아울러 전 신제품에 오디오 브랜드 보스(BOSE)와 협업한 기술 ‘사운드 바이 보스(Sound by Bose)’가 적용됐다. 세계 최초의 스마트 스트리밍 프로젝터로, 맞춤형 스테레오 시스템을 갖춰 균형 잡힌 사운드를 제공한다. ▷시네마 ▷대화 ▷표준 ▷음악 등 4가지 음향 모드로 맞춤형 청취 환경을 구현할 수 있다.

현장에서는 애플리케이션 ‘엡손 프로젝션 스튜디오’도 공개됐다. 이용자끼리 사진과 문자를 실시간 공유하며 프로젝터로 투사해 함께 즐길 수 있는 라이브쇼 플랫폼으로, 내년 초 정식 출시 예정이다. 차민주 기자