‘트럼프 2.0’ 시대, 국제조세 환경 변화와 기업 대응 전략 소개 국제조세 환경 변화∙대응 전략 제시

[헤럴드경제=노아름 기자] 삼정KPMG는 지난 21일 강남구 웨스틴 조선 서울 파르나스에서 ‘KPMG 글로벌 이전가격(Transfer Pricing) 서비스 세미나’를 성황리에 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 세미나는 급변하는 국제조세 환경과 미국 트럼프 행정부의 공격적인 관세 정책으로 인한 글로벌 불확실성 확대에 대응하기 위해 마련됐다.

행사에는 KPMG 글로벌 주요 리더들이 참석했다. 버신 니(Burcin Nee) KPMG 글로벌 이전가격 서비스 리더를 비롯해 토니 고가스(Tony Gorgas) KPMG ASPAC 리더, 토머스 헤어(Thomas Herr) KPMG 미국 리더 등 KPMG 글로벌 이전가격 리더들이 참여했으며, 삼정KPMG의 강길원 부대표, 김태주 전무, 이영호 상무 등 주요 파트너들도 발표자로 나섰다.

세미나에서는 ▷OECD 이전가격 가이드라인의 최신 개정 동향 ▷주요 국가의 분쟁(Controversy) 대응 사례 및 모범 관행(Best Practices)을 중심으로, 글로벌 기업이 직면한 주요 이슈에 대한 실무적 해법이 제시됐다.

특히 기술 기반 관리 플랫폼인 ‘KPMG 디지털 게이트웨이 솔루션(KPMG Digital Gateway Solution)’을 활용한 데이터 분석·자동화·효율화의 중요성을 강조하며, 데이터 기반 의사결정 체계 구축을 통한 글로벌 이전가격 관리의 혁신 방향을 공유했다.

아울러 트럼프 행정부 2기 출범 이후 예상되는 글로벌 조세 정책 변화가 이전가격 정책에 미칠 영향을 분석하고, 미국 진출 기업이 직면할 주요 리스크와 이에 대한 전략적 대응 방안을 논의했다.

버신 니 KPMG 글로벌 이전가격 서비스 리더는 “급변하는 국제조세 환경 속에서도 기업들은 보다 효과적인 글로벌 관리 기준을 마련하고, 기술 기반의 글로벌 컴플라이언스 관리체계를 준비해야 한다”며 “KPMG 디지털 게이트웨이 솔루션은 이러한 글로벌 세무 관리를 위한 통합 솔루션을 제공한다”고 말했다.

삼정KPMG 이전가격본부는 국내외 세법 준수부터 세무조사 대응, 이중과세 해소, 거래구조 및 사업전략 자문까지 아우르는 종합적인 이전가격 서비스를 제공하고 있다. BEPS 대응 전략 수립, 이전가격 분석 및 문서화, 정상가격 사전승인(APA)과 상호합의(MAP) 지원 등을 통해 과세 위험을 최소화하고 있다. 또한 금융·제조·소비재 등 산업별 특화팀을 중심으로 지급보증, 로열티, 금융거래 등 다양한 분야의 전문 자문을 수행하고 있다.