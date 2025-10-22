산업특화 AI 모델 실증…가치·효율 동시 제고

[헤럴드경제=전새날 기자] 형지그룹은 NC AI와 지난 21일 삼성동 한국패션협회에서 ‘AX 및 바르코 도입’ 협약식을 맺고, 국내 패션업계의 디지털 전환을 주도한다고 밝혔다.

이번 협약은 패션 전문 AI(인공지능) 솔루션인 ‘바르코 아트 패션’을 활용해 전통 패션기업의 AI 중심 경영체제 구축이 목표다. 형지그룹은 NC AI의 바르코 솔루션을 단계적으로 도입해 3개월 내 기획, 영업, 유통, 고객서비스 등 핵심 조직에 우선 적용할 예정이다.

또 양사는 데이터 통합, 업무자동화, 고객경험 혁신을 위한 실행체계를 구축할 계획이다. 형지는 AI 기반 업무문화 정착을 위한 사내 교육과 조직문화 혁신을 병행한다.

한편 NC AI는 패션업계에 특화된 AI 솔루션 ‘바르코 아트 패션’으로 혁신을 이끌고 있다. 이 솔루션은 패션 디자이너와 마케터를 위한 AI 이미지 생성 도구다. 제품 디자인 시안부터 모델 착장 컷, SNS 마케팅용 비주얼까지 다양한 패션 콘텐츠를 손쉽게 제작할 수 있도록 지원한다.

형지그룹 최준호 부회장은 “AI는 더 이상 선택이 아닌 생존의 언어”라며 “AI를 통해 가치와 효율을 동시에 높이는 지속가능한 패션경영 혁신을 선도하기 위해 NC AI와 손을 잡았다”고 말했다.