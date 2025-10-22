발행금액 7조 625억, 전분기 대비 10% 증가

[헤럴드경제=유동현 기자] 한국예탁결제원은 올해 3분기 주가연계파생결합증권(DLS) 발행잔액은 37조5425억원으로 전분기(35조3483억원) 대비 6.2% 증가했다고 22일 밝혔다.

발행금액은 7조625억원으로 직전 분기(6조 4225억원) 대비 10% 늘었다.

종목수는 717종목으로 직전 분기(699종목) 대비 2.6% 증가했다.

발행형태별로는 전체 발행금액 중 공모가 22.3%(1조 5761억원), 사모가 77.7%(5조 4864억원)를 차지했다.

공모는 직전 분기(2조 400억원) 대비 22.7% 감소했다. 사모는 직전 분기(4조 3825억원) 대비 25.2% 증가했다.

기초자산 유형별 발행실적은 금리연계 DLS가 전체 발행금액의 77.3%인 5조 4601억원, 신용연계 DLS가 12.2%인 8645억원으로 두 유형이 전체 발행금액의 89.5%인 6조 3246억원을 차지했다.

상위 5개 증권사의 DLS 발행금액은 3조 7027억원으로 전체 20개사 발행금액(7조 625억원)의 52.4%를 차지했다.

하나증권이 1조 7373억원으로 발행규모가 가장 크며 NH투자증권(5,622억원), 키움증권(4,890억원)이 뒤를 이었다.

DLS 상환금액은 5조 2977억원으로 직전 분기(4조 2657억원) 대비 24.2% 증가했다. 전년 동기(4조 4210억원) 대비 19.8% 늘었다.

만기상환 금액이 4조 2631억원으로 전체 상환금액의 80.5%를 차지했고, 조기상환과 중도상환금액이 각각 7246억원, 3100억원으로 전체 상환금액 대비 각각 13.7%, 5.8%를 차지했다.