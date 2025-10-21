귀국 뒤 곧바로 다시 미국行…한미정상회담 계기로 성과 만들까

[헤럴드경제=배문숙 기자]김용범 대통령실 정책실장과 김정관 산업통상부 장관이 한미 관세협상의 마판 조율을 위해 22일 오전 다시 미국으로 향한다.

대통령실과 산업부는 이날 언론 공지를 통해 김 실장과 김 장관의 미국 방문 소식을 전했다.

김 실장의 경우 방미를 마치고 돌아온 지 사흘만, 김 장관은 귀국 후 불과 이틀 만에 다시 방미길에 오르는 셈이다. 일각에서는 이 같은 움직임을 두고 한미 간 관세협상의 가시적 성과가 조만간 도출되는 것 아니냐는 관측이 나오고 있다.

특히 이번 달 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 맞물린 한미정상회담이 예정된 가운데 양국의 견해차가 크지 않은 항목에 대해서는 정상회담에서 문서 형태의 합의가 이뤄질 수 있으리라는 기대감도 제기되고 있다.

일부에선 원자력 협정 개정 관련 내용이 합의문에 담길 것이란 추측도 나온다. 그러나 원자력협정관련 사항은 대통령실 안보실과 외교부에서 주도적으로 진행하고 있다는 점에서 김 실장과 김 장관이 막판 협상 테이블에 올려 놓을 지 장담할 수 없다는 시각도 존재한다.

실제로 김 실장은 지난 19일 방미 후 귀국길 공항에서 기자들을 만나 “대부분 쟁점에서 실질적 진전이 있었다. 방미 전보다는 APEC을 계기로 타결될 가능성이 커졌다”며 “다만 조율이 필요한 쟁점 한두 가지가 있어 우리 입장을 추가로 전달하는 등 더 협상해야 한다”고 언급했다.

김 장관도 20일 미국 방문을 마친 뒤 인천공항으로 입국하며 APEC 전이라도 필요하다면 다시 미국을 방문해 협상을 계속할 수 있다고 하는 등 관세 논의에 속도를 내겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

한편, 김 실장과 김 장관은 광주광역시 지역 고교와 서울대 경제학과, 기획재정부 선후배로 돈독한 관계로 이재명 정부 출범이후 나란히 대미관세협상에 나서고 있다.