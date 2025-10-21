[헤럴드경제=조범자 기자] 위메이드가 ‘위믹스 챔피언십 2025’의 에스코트 키즈를 모집한다고 21일 밝혔다.

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 파이널 이벤트인 위믹스 챔피언십은 11월 15일과 16일 이틀간 경주 마우나오션CC에서 개최된다.

‘위챔키즈’로 불리는 에스코트 키즈는 매치플레이 시작 전 출전 선수 24명의 손을 잡고 1번 홀 티잉 그라운드에 입장하는 특별한 기회를 갖는다.

초등학교 여학생이라면 누구나 지원할 수 있으며 모집 기간은 오는 31일 까지다.

위챔키즈에게는 어린이 이름이 새겨진 대회 공식 유니폼과 기념품, 그라운드 티켓 4매 등을 선물한다.

이와 함께 위메이드는 우승자 예측 투표 이벤트를 진행한다. 우승자를 맞힌 참여자들에게는 추첨을 통해 마우나오션CC 라운드 이용권, 리조트 숙박권 등 경품을 제공한다.

위챔키즈 참여 방법과 우승자 예측 이벤트 등 자세한 내용은 블록체인 기반 투명 사회 플랫폼 ‘위퍼블릭’ 공식 사이트에 나와 있다.