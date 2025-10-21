정부 감사관회의 개최…“국정자원 화재·캄보디아 납치 막을 수도 있던 일”

[헤럴드경제=배문숙 기자]국무조정실은 공직기강 확립을 위해 오는 22일부터 12월31일까지 ‘범정부 공직기강 특별점검’을 실시한다고 21일 밝혔다.

정부는 이날 오전 윤창렬 국무조정실장 주재로 중앙행정기관 감사관 회의를 열어 이같이 결정했다. 이재명 정부 출범이후 첫 감사관 회의다.

윤 실장은 “최근 국정자원(국가정보자원관리원) 화재, 캄보디아 납치·감금 사건, 부적절한 재난 대처 등은 공직사회에 대한 국민의 신뢰를 크게 떨어뜨렸다”고 질타했다.

이어 “(이들 사안은) 공직자들이 더 책임 의식을 갖고, 더 민감하게 국민의 요구에 반응했다면 막을 수도 있는 일이었다”며 “일부 공직자들이 신뢰, 자율과 창의를 강조하는 분위기에 편승해 여전히 무사안일과 소극적 업무 행태를 보인다는 것”이라고 지적했다.

그는 감사관들을 향해 “공직자가 자율을 바탕으로 창의성을 최대한 발휘할 수 있는 업무 여건 조성에 더 노력해 주셔야 한다”며 “점검 과정에 무사안일과 소극적인 태도가 발견된다면 단호하고 강력한 조치를 취해 주시기 바란다”고 당부했다.

그러면서 “무사안일은 독가스와 같다. 눈에 보이지는 않지만 조용하게 조직을 망가뜨린다”면서 “발본색원해야 한다”고 강조했다.

윤 실장은 “건전한 공직사회 분위기를 해치는 행위 근절과 기본적 복무 기강 확립에도 소홀함이 없도록 할 것”이라고 덧붙였다.

정부는 향후 핵심 정책들이 속도감 있게 추진될 수 있도록 감사 부서가 정책 부서와 함께 진행 상황을 점검하고, 무사안일과 소극적 행태에 대해서는 엄정하게 조치할 방침이다.

또 에너지, 교통, 통신, 공공 IT 등 필수 서비스가 안정적으로 제공될 수 있도록 사전 대비 태세를 확인·보완하고, 위험물 취급시설 및 다중이용시설에 대한 안전관리 대책도 소관 부처와 관계 공공기관이 함께 점검할 계획이다.

이와 함께 적극행정 사례를 발굴해 보상하고, 3대 악습(갑질·직장내괴롭힘·성비위)은 무관용 원칙 하에 엄벌하는 한편, 부정부패 척결 및 엄정한 복무기강 확립(연가·출장·유연근무 관련) 노력도 지속하기로 했다.

이날 회의에는 49개 중앙행정기관 감사관이 참석했다.