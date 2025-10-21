미래 전장 새로운 패러다임 제시 ‘AI 군집 드론체계’ 주제로 홍보

무인이동체 자율 군집제어 전문기업 파블로항공이 국내 최대 규모 방위산업 전시회에서 AI와 군집지능(Swarm Intelligence) 기술이 적용된 군집드론 플랫폼으로 새로운 전투 패러다임을 제시한다고 21일 밝혔다.

파블로항공은 24일까지 일산 킨텍스에서 열리는 ‘2025 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX, 이하 아덱스)’에 대형 부스를 마련한다.

파블로항공은 자사 슬로건 ‘Limits, Redefined(한계를 재정의하다)’를 부스 디자인 전면에 반영했으며, 민수 분야(드론아트쇼, 드론배송, UAM)에서 축적한 자율군집제어 및 관제 역량을 토대로 방산 사업으로의 전략적 피봇팅을 선언했다. 이를 통해 글로벌 ‘무인기 및 무인로봇 플랫폼 기업’으로 도약한다는 비전이다. 이번 파블로항공 부스는 ▷코퍼레이션 ▷파블로M ▷테크놀로지 파트너십의 3가지 주제를 담은 존으로 구성된다.

파블로항공은 ‘코퍼레이션’존에서 2018년 설립 이후 국내 최장거리 해상운송 기록 수립 등 주요 마일스톤을 소개한다. 김영준 파블로항공 의장은 “최근 기업 인수합병을 통해 글로벌 탑티어 방산 고객들에게 대량 납품이 가능한 생산체계를 확보한 만큼, 이를 기반으로 전략적 글로벌 비즈니스 모멘텀을 만들어 낼 계획”이라고 말했다. 김상수 기자