대한항공은 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025’에서 무인기 3종을 최초 공개했다.

이번에 선보인 무인기 3종은 ▷저피탐 무인편대기 시제기 ▷중형 타격 무인기 시제기 ▷소형 협동 무인기 목업(실제 크기 모형)이다.

대한항공의 저피탐 무인편대기는 시제기 제작을 마치고 시험 비행을 앞둔 단계로, 시제기를 공개 행사에서 선보인 건 이번이 처음이다.

저피탐 무인편대기는 미래 전력으로 각광받는 유무인 복합 체계의 핵심 기체로, 유인 전투기와 무인기 다수가 편대를 이루는 형태로 운용된다.

국방과학연구소와 공동 개발하는 중형 타격 무인기도 시제기를 제작해 공개했다. 대한항공은 내년까지 중형 타격 무인기 연구개발을 마무리하고 후속 체계개발 사업을 준비할 계획이다. 위험 지역에 가장 먼저 투입돼 주요 임무를 수행하는 소형 협동 무인기 목업도 이번에 공개했다.

아울러 대한항공은 무인기 플랫폼 개발·운용 경험이 풍부한 체계 개발 선도 기업으로서의 면모를 국내외 방산업계에 알렸다는 평가다. 중고도무인기(MUAV)로 불리는 전략급 무인기 KUS-FS와 사단 정찰용 무인기 KUS-FT, 수직이착륙형 무인기 KUS-VS, 소·중형 협동 무인기 KUS-FX 등 다양한 라인업을 선보인다.

대한항공은 최근 무인기 플랫폼에 인공지능(AI) 기반 임무자율화 기술을 적용하는 새로운 시도를 하고 있다. 이를 위해 미국 방산기업 안두릴 등과 AI 기술 선도 기업들과 활발히 교류 중이다.

50년 넘게 대한항공이 축적해 온 군용기 MROU(정비·개조·업그레이드) 역량도 주목을 받았다. 전자전기, 항공통제기, UH-60 헬기 등 대한항공이 수행할 핵심 사업을 바탕으로 군용기 성능 업그레이드의 로드맵을 제시했다.

대한항공 관계자는 “대한항공은 무인기 분야에서 다양한 플랫폼을 갖춘 기업이자 무인기 시대를 이끄는 방산 기업으로 자리매김하고 있다”고 밝혔다.

양대근 기자