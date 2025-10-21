국회 정무위 금감원 국정감사 “금융사 보안 침해사고 철저 진상규명”

[헤럴드경제=김은희·박성준 기자] 이찬진 금융감독원장은 21일 금융소비자 보호를 중심으로 조직을 전면 재설계하겠다고 밝혔다. 최근 발생한 롯데카드 해킹 등 금융사 보안 침해사고와 관련해선 진상규명과 함께 재발방지 대책을 신속히 마련하겠다고 약속했다.

이 원장은 이날 국회 정무위원회의 금감원에 대한 국정감사에 참석해 “금감원이 보유한 모든 기능이 금융소비자 보호 목표를 실현하는 데 온전히 활용될 수 있도록 하겠다”면서 이같이 말했다.

그는 공정한 금융패러다임 구축과 굳건한 금융시스템 확립을 핵심 축으로 금감원이 금융소비자 보호라는 본연의 역할을 충실히 수행하도록 하겠다는 뜻을 분명히 했다. 이를 위해 올 연말까지 금융소비자보호 기획단을 통해 국민이 체감할 수 있는 과제를 조속히 발굴·개선할 방침이다.

이 원장은 먼저 “소비자보호 중심의 경영문화 확립을 위해 금융회사 소비자보호 담당임원(CCO)과 소비자보호 내부통제위원회의 독립성 강화, 인력확충 등 종합 개선방안을 마련하고 있다”면서 불공정거래 적발 강화, 불건전 영업행위 엄단 등을 함께 추진하기로 했다. 고위험 금융상품의 경우 적합한 소비자에게 충분히 알리고 계약하도록 판매관행을 바로잡는다.

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 상시평가 체계 안착과 함께 은행별 가계대출 관리계획의 이행점검 등 안정적인 가계부채 관리를 유도하겠다는 의지도 전했다. 취약 그룹·기업·업종의 재무구조 개선을 유도하는 등 금융권 부채가 적정히 관리될 수 있게 하겠다는 계획이다.

국민경제와 금융시장이 동반 성장하는 선순환 구조 조성도 금감원의 목표다.

이 원장은 “종합금융투자사업자 제도 개편, 자본규제 합리화 등을 통해 시중자금의 부동산 쏠림을 완화하고 생산적 분야로 원활히 자금이 공급되도록 유도하고 있다”며 “주가조작 근절 합동대응단 운영을 통해 대규모 주가조작을 신속히 적발해 일벌백계하는 등 자본시장 활성화도 지원한다”고 했다.

그는 특히 “안전하고 신뢰할 수 있는 디지털 환경 구축을 위해 금융권 정보기술(IT) 운영 거버넌스 확립, 제3자 IT 리스크 관리체계 마련 등을 추진했다”면서 “국민이 안심하고 거래할 수 있는 금융권 정보기술(IT) 보안 강화에 더욱 만전을 기하겠다”고 강조했다.

이 밖에 가상자산 2단계 법안 제정 노력과 함께 가상자산 시장의 건전한 성장을 유도하고 범정부 보이스피싱 근절 종합대책 마련 등을 통해 민생 금융범죄 근절을 위해서도 총력 대응한다.