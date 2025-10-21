2025 군용항공기 감항인증 국제 컨퍼런스 개최 유럽, 아시아, 중남미 수출대상국 체결 확대 계획

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 21일 소피텔 앰배서더 서울 호텔에서 ‘2025 군용항공기 감항인증 국제 컨퍼런스’를 개최했다.

2010년 시작해 올해 8회 개최인 이번 컨퍼런스는 국내 산·학·연 관계자를 비롯해 미국·말레이시아·브라질 등 해외 협력국 관계자와 항공업계 전문가들 약 400여명이 참석했다.

이번 컨퍼런스에서 감항인증 국제협력 발전방향과 첨단기술 발전에 부합하는 감항인증 시스템의 구축 방향에 대해 심도 있게 논의했다.

감항인증은 정부기관이 항공기의 비행안전성에 문제가 없는지 검증·인증하는 것으로, 상호인정은 각 정부가 인증한 자국 항공기의 비행 안전성을 상대국이 인정한다는 것이다.

특히 이번 컨퍼런스에서는 ‘한-말레이시아 군용항공기 감항인증 상호인정’도 체결됐다.

말레이시아와의 군용항공기 감항인증 상호인정 체결은 미국, 스페인, 폴란드 등에 이어 8번째이며 아시아 국가와는 최초다.

상호인정 체결로 말레이시아와 수출 계약한 FA-50 18대에 대해 우리 정부가 감항인증을 수행할 계획이며 향후 방산 분야에서 양국 간 협력관계를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것으로 기대한다.

방사청은 향후 ‘군용항공기 감항인증 국제 컨퍼런스’를 통해 군 감항인증 제도의 발전과 주요국과의 방산 협력을 강화하고, 유럽, 아시아, 중남미 지역 수출 대상국과의 군용항공기 감항인증 상호인정 체결도 확대할 계획이다.

석종건 방사청장은 “이번 컨퍼런스는 군용항공기의 안전을 보장하는 감항인증의 중요성을 재확인하고, 국제협력을 한 단계 발전시키기 위한 의미 있는 자리”라며 “말레이시아와 감항인증 상호인정을 계기로 향후 국산 항공기의 아시아 지역 수출 확대와 방산 분야 협력 강화를 통한 국내 항공산업 발전도 기대된다”고 말했다.