한국산업단지공단·협력사·전문기관과 협력 ESG 공급망 공동대응 및 네트워크 강화 협약

[헤럴드경제=서재근 기자] 엘앤에프는 지난 20일 대구국가산업단지에 위치한 구지3공장에서 한국산업단지공단을 비롯해 협력사 쎄노텍, ESG(환경·사회·지배구조) 전문기관 코데이터솔루션과 함께 ‘산업단지 입주기업 ESG 공급망 파트너십 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 21일 밝혔다.

이날 협약식에는 엘앤에프 조정훈 전무를 비롯해 한국산업단지공단 윤창배 디지털혁신본부장, 협력사 쎄노텍 정승화 이사 등 주요 관계자들이 참석했다. 이번 협약은 엘앤에프와 협력사가 공급망 실사 과정에서 상호 협력할 수 있는 공동 대응 체계를 구축하기 위해 추진됐다. 글로벌 규제가 공급망 전반으로 확대되는 가운데, 엘앤에프는 산업단지 공동 대응 사례 중 최초로 협력사와 함께 글로벌 규범에 공동 대응하며 ESG 공급망 리스크를 사전에 관리하고 지속가능한 공급망 체계를 구축해 나갈 계획이다.

협약에 따라 엘앤에프는 ▷엘앤에프-협력사 간 공급망 ESG 공동 대응 프로세스 구축 ▷협력사 ESG 진단 및 개선 활동 지원 ▷협력사 ESG 종합 리포트 제공 등에 나선다.

엘앤에프는 협력사 ESG 평가를 위해 자체 개발한 특화지표를 기반으로 컨설팅을 지원하고, 공급망 전반의 ESG 리스크 도출과 개선 활동에 적극 협력할 예정이다.

협약 체결과 더불어 이차전지 관련 글로벌 신통상규범에 대응하기 위한 세미나도 개최됐다. 세미나에서는 ▷기업 지속가능성 실사 지침(CSDDD) 주요 내용과 기업 영향 ▷유럽연합(EU) 배터리 및 탄소 규제 대응 전략 ▷글로벌 공급망 리스크 관리 방안 등을 다뤘으며, 참여 기업들의 실질적인 대응 역량 강화에 초점을 맞췄다.

이번 협약은 산업단지 내 입주 기업 간 ESG 네트워크를 강화함으로써 단일 기업을 넘어 지역 산업단지 전체의 ESG 경쟁력 제고로 이어질 것으로 기대된다. 엘앤에프는 이번 협약을 계기로 이해관계자 요구에 선제적으로 대응하고, 협력사와 함께 ESG 경영 확산과 지속가능한 공급망 생태계 구축을 적극 추진해 나갈 예정이다.

조정훈 엘앤에프 전무는 “글로벌 이차전지 시장에서 ESG는 더 이상 선택이 아닌 생존을 위한 필수 요소이며, 특히 공급망 전체의 ESG 역량이 기업 경쟁력을 좌우하는 시대가 되었다”며 “이번 협약은 협력사와 글로벌 신 통상규범에 공동 대응하는 첫번째 사례로, 지속가능한 공급망을 구축하고 글로벌 규제의 벽을 선제적으로 돌파하여 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.