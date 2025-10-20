[헤럴드경제=홍태화 기자] 이창용 한국은행 총재는 20일 “(관봉권) 묶음이 얼마나 나갔다는 것을 보지만, 어느 묶음이 어디로 갔는지는 모른다”고 말했다.

이 총재는 이날 한은 국정감사에서 “바코드를 넣어 체크해야 하는데 아직 그럴 필요가 없었다”며 이같이 밝혔다. 이어 “화폐가 익명성도 중요해 (추적하면) 빅브라더 문제가 발생할 수 있다”고 덧붙였다.

‘국가정보원이나 대통령실에서 찾아와 특수활동비를 현금으로 내놓으라고 한 적이 있나’라는 천하람 개혁신당 의원 질문에는 “없다”고 답했다. 권봉권은 특검의 건진법사 수사에서 검찰의 ‘띠지 분실’로 논란이 됐던 그 지폐 묶음이다.

천 의원은 “국회가 가짜 뉴스 생산지 역할을 하는 것 같아 답답해서 참다못해 시중은행 관봉권을 직접 찾아왔다”며 “드물기는 한데 관봉권을 개인이나 기업에 주는 게 규정상 아무 문제도 없고 실제 있는 일이라고 하더라”라고 강조했다.

백해룡 경정이 지난 9월 22일 국회 법제사법위원회에서 ‘띠지가 있으면 반드시 서명되기 때문에 그 돈이 어디로 갔는지 반드시 찾을 수 있다’고 한 발언을 반박하는 취지다.

이어 천 의원은 관봉권을 직접 뜯어 동료 의원들에게 보여주며 “어느 은행 어떤 창구에서 찾아왔는지 혹시 아실 수 있겠나”며 “띠지를 갖고 어느 은행을 통해 어떻게 유통됐는지 알 방법은 없다”고 강조했다.

또 제조 번호가 찍힌 컵라면 바닥 사진을 보여주며 “이걸 보고 어떤 마트에서 컵라면을 사 왔는지 알 수 없는 것과 똑같은 구조”라고 말했다.