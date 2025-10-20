글로벌 인력채용, 급여 플랫폼 제공 견조한 성장세에 4170억원 규모 투자 유치 기업가치 24조원 돌파

[헤럴드경제 = 김상수 기자] 글로벌 인력 채용·급여 플랫폼 딜(Deel)이 4170억원 규모의 시리즈E 투자를 유치했다고 20일 밝혔다. 꾸준한 성장세를 이어온 딜은 이번 투자 라운드에서 기업가치가 24조원을 넘는 것으로 평가됐다.

이번 시리즈 E에서는 리빗 캐피털이 신규 투자사로 참여했다. 기존 투자사인 앤드리슨 호로위츠, 코아투 매니지먼트, 제너럴 카탈리스트, 그린베이 벤처스 등도 추가로 참여했다.

딜은 글로벌 시장을 대상으로 기업이 필요로하는 인재를 채용할 수 있도록 연결해주고, 급여지급 등의 인사업무를 지원하는 원격 채용 플랫폼이다. 현재 150개 이상의 국가에서 3만7000개 이상의 기업과 150만명의 근로자를 담당하고 있다. 연간 처리하는 급여의 규모는 약 30조원에 달한다.

2019년 창업한 딜은 꾸준히 성장세를 이어와 지난달에는 3년 연속 흑자를 달성했다. 월 매출은 1억달러(약 1400억원)을 돌파했다. 올해 미국 내에서 딜을 사용하는 비율도 전년보다 1500%증가했다. 최근에는 레고, 푸마, 버진 미디어, 페덱스, 팔란티어, 노보 노디스크, 펩시 등 글로벌 대기업 고객들도 확보했다.

딜은 이번 투자금을 바탕으로 전략적 인수합병(M&A)을 진행, 플랫폼의 역량과 글로벌 네트워크를 확장한다는 계획이다. 인공지능(AI) 개발과 운영 인프라 투자도 확대할 예정이다.

이번에 신규 투자자로 나선 리빗 캐피털의 창립자 미키 말카는 “딜은 전 세계 기업들이 신뢰하는 브랜드이자, 글로벌 인재 채용 인프라를 구축할 독보적인 역량을 갖춘 기업”이라며 “100개 이상 국가의 인력이 원격으로 협업하는 조직 구조 자체가 딜의 확장성과 실행력을 입증한다. 이번 투자는 딜이 글로벌 HR 시장의 핵심 인프라로 자리 잡아가는 과정에 대한 확신의 결과”라 말했다.

알렉스 부아지즈 딜 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)는 “이번 투자를 통해 창립 초기부터 구축해온 글로벌 급여 인프라를 한층 더 고도화할 계획”이라며 “전 세계 어디서나 기업이 인재를 채용하고 관리할 수 있는 올인원 플랫폼으로 도약하겠다”고 전했다.