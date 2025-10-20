아침 최저기온 ‘한 자릿수’로 강한 바람에 체감온도도 ‘뚝’ 강원 산지 올가을 첫눈 소식

[헤럴드경제=안효정 기자] 월요일인 20일 오전 전국 대부분 지역의 아침 최저 기온이 한 자릿수로 떨어지고 강풍이 부는 등 쌀쌀한 날씨가 나타나고 있다. 강원도 북부 높은 산지엔 올가을 첫눈이 내렸다.

이날 오전 5시 현재 기온은 ▷서울 5.9도 ▷인천 5.2도 ▷수원 5.3도 ▷춘천 8.7도 ▷강릉 12.2도 ▷청주 8.3도 ▷대전 7.3도 ▷전주 8.2도 ▷광주 10.4도 ▷제주 17.3도 ▷대구 12.9도 ▷부산 16.1도 ▷울산 13.7도 ▷창원 15.6도 등이다.

낮 최고기온은 11∼22도로 예보됐다.

북쪽의 찬 공기가 유입되면서 당분간 기온이 평년보다 2∼7도가량 떨어지고 강한 바람이 불어 체감 온도는 더욱 낮을 것으로 보인다.

중부지방과 경북권은 오전부터 차차 흐려지고 그 밖의 남부지방과 제주는 가끔 구름이 많을 전망이다. 비는 강원 영동과 경북 동해안, 경북 북동 산지에, 오후부터는 경남권 동부에도 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 강원 영동·경상권 5∼10㎜, 제주 5㎜ 미만이다.

찬 공기가 남하하면서 현재 설악산, 향로봉 등 강원 북부 1200ｍ 높은 산지에는 눈과 비가 섞여 내리고 있다.

기상청은 “오전 강원 북부 높은 산지에 비가 눈으로 바뀌어 내리면서 1㎝가량 쌓이는 곳이 있겠으니 산행 시 안전사고에 유의해달라”고 당부했다.