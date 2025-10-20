[헤럴드경제=고승희 기자] 방탄소년단(BTS) 제이홉이 르세라핌의 새 앨범에 참여했다. 제이홉이 K-팝 걸그룹의 음반에 피처링으로 함께 하는 것은 이번이 처음이다.

20일 르세라핌 쏘스뮤직에 따르면 제이홉이 오는 24일 발매될 르세라핌 싱글 1집 ‘스파게티(SPAGHETTI)’에 피처링으로 참여한다.

이날 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널과 팀 공식 SNS에는 르세라핌 새 싱글의 피처링 아티스트를 소개하는 영상을 공개했다. 제이홉은 빠른 비트의 음악과 현란한 조명 아래 등장한다. 배경 음악으로는 르세라핌과 함께 가창한 ‘잇 잇 업(EAT IT UP)’ 구간이 들려와 기대를 높였다.

제이홉과 르세라핌은 지난해 발매된 스페셜 앨범 ‘호프 온 더 스트리트 볼륨1(HOPE ON THE STREET VOL.1)’의 앨범에서 허윤진이 참여하며 시작됐다. 당시 허윤진은 수록곡 ‘아이 돈트 노우(i don’t know) (with 허윤진 of LE SSERAFIM)’ 가창에 참여했다.