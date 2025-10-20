‘LG 매그니트 액티브 마이크로 LED’ 픽셀 하나하나 정밀 제어…초고화질 구현 21일 한국 시작 북미 등 글로벌 시장 출시

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 21일 한국을 시작으로 북미 등 글로벌 주요 시장에 초대형·초고화질 마이크로 LED TV 신제품 ‘LG 매그니트 액티브 마이크로 LED’를 출시한다고 20일 밝혔다.

이번 신제품은 136인치(가로 약 3m·세로 약 1.7m)로, 4K(3840x2160) 해상도와 100만 대 1의 명암비로 몰입감을 극대화했다.

마이크로 LED는 스스로 빛과 색을 내는 자발광 디스플레이다. LG전자는 여기에 픽셀 하나하나를 개별 제어하는 능동형 매트릭스 기술을 적용했다. 행과 열 단위로 제어하는 수동형 매트릭스 제품보다 섬세하게 초고화질 영상을 구현하는 것이 특징이다.

독자적인 모듈 표면 처리 기술로 빛 반사를 최소화해 어떤 시청 환경에서도 깊이 있는 블랙과 함께 정확한 색감을 표현한다.

또한, 정밀한 정렬로 모듈 간 틈새를 최소화했고 화면 깜빡임을 없앤 ‘플리커 프리’ 설계로 장시간 시청 시에도 눈의 피로감이 적다.

화면 좌우에 내장된 스피커는 각각 최대 4.2채널 입체음향으로 총 100W(와트) 출력을 낸다. 고품질 음원을 손실 없이 재생하는 eARC를 지원해 집에서도 영화관처럼 풍부한 음향을 즐길 수 있다.

제품에 탑재된 6세대 인공지능(AI) 알파9 프로세서는 영상 제작자의 의도까지 분석해 화면 노이즈를 조정하고, 얼굴·사물·글자·배경 등을 인식해 자연스럽고 입체감 있는 화질을 제공한다. 144Hz 고주사율로 빠른 움직임이 두드러지는 게임이나 스포츠 경기 감상 시 최적화된 화면을 구현한다.

LG전자의 독자 스마트 TV 플랫폼 웹(web)OS를 탑재해 광고 기반 무료 스트리밍(FAST) 서비스 LG채널과 OTT, 게임 등을 편리하게 즐길 수 있다. ‘LG 갤러리 플러스’를 구독하면 명화, 게임 일러스트 등 다양한 콘텐츠를 감상할 수 있다.

글로벌 시험인증기관 TUV라인란드로부터 초대형 디스플레이임에도 균일한 색감과 넓은 시야각을 확보한 프리미엄 제품이라는 인증도 받았다.

미국 연방통신위원회(FCC)의 전자파 적합성 규제 기준에 따른 주거공간 전자파 인증도 받았으며 영국 표준협회(BSI)에서 규정한 난연성 평가 테스트에서 가정용·실내용 제품에 사용 가능한 클래스 2등급을 획득했다.

LG전자는 추후 이 제품을 무한 확장이 가능한 비디오월 형태로 발전시켜 B2B 시장까지 공략한다는 계획이다.

박형세 LG전자 MS사업본부장 사장은 “벽면을 가득 채우는 압도적인 크기와 초고화질로 집을 영화관으로 변신시켜줄 LG 매그니트 신제품을 통해 고객들에게 차원이 다른 홈 시네마 경험을 제공하겠다”고 말했다.