12시25분 독일 프랑크푸르트로 출국 전 기자들 만나 인터뷰

[헤럴드경제=서영상 기자] K-방산 4대강국 달성을 위해 전략경제협력 대통령 특사로 임명된 강훈식 비서실장이 19일 독일로 출국하며 “국부창출에 조금이라도 기여한다는 마음으로 출장 마치고 돌아오겠다”고 했다.

강 실장은 이날 인천공항에서 낮 12시 25분 독일 프랑크푸르트로 출발하는 비행기에 탑승하기 전 기자들을 만나 “우리나라는 방산4대강국이라는 목표를 가지고 실천할 수 있는 모든 노력을 다할 것”이라며 “현재 추진되는 사업 모두를 수주하긴 어렵겠지만 최선을 다해 그 수주량을 늘리는 것을 이번 방문의 목표로 생각하고 있다”고 했다.

이어 “초대형 방위산업의 경우에 단순히 국방부의 노력만으로 되지 않는다는 게 저희 내부적 결론”이라면서 “금융지원, 산업협력, 방산스타텁 협력에 이르기까지 많은 분야의 협력이 이뤄져야 한다”고 덧붙였다.

방위 산업이 국부창출에 큰 기여를 한다는 점도 강조했다. 강 실장은 “방위산업은 파급력이 막강하고 어마어마하다” “군함 한척을 대기업이 수주할 경우 300개 이상의 1차 협력업체가 고용창출 효과를 가져올 수 있다”고 했다.

아울러 “대부분의 (1차 협력) 업체들이 비수도권에 위치한다는 점에서 우리정부는 매우 중요하게 생각하고 이 문제를 추진해 나갈 것”이라면서 “단순히 수출확정을 위해 방문하는 것뿐만 아니라 향후 여기에 지원된 내용들이 국민에게 다시 돌아갈 수 있도록 하는 제도적 개선노력도 함게할 계획”이라고 강조했다.

구체적으로 어떤 나라를 방문하는지에 대해서는 다른 경쟁국가들이 있는 만큼 답변을 조심스러워했다.

강 실장은 “ 저의 방문일정 모두를 밝힐수 없는점은 경쟁하는 상대국들이 있기 때문에 국익을 위해 말씀드리지 않는게 옳은 판단이라고 생각”한다“면서 ”경쟁상대는 유럽에 있는 막강한 강대국들과 경쟁하러 나가는 것“이라고 했다.

강 실장은 독일·폴란드를 비롯한 우리나라 주요 방산협력국들을 방문할 예정인 것으로 알려졌다. 강 실장이 이번에 방문할 예정인 국가들과는 총 562억 달러(79조원) 규모의 방산 수출이 추진 중인 것으로 전해졌다.

강 실장은 이들 대상국가를 방문해 대통령 친서를 전달하는 것을 시작으로, 내년 상반기까지 3차례에 걸쳐 전략경제협력을 위한 대통령 특사 임무를 수행할 계획이다.

한편 이재명 정부는 국정과제로 추진하고 있는 ‘방산 4대 강국 구현’을 위해 대통령실 전체를 아우르는 ‘방산 컨트롤타워’를 구축하고, 수출지원 방안을 포함한 방위산업 발전전략을 추진하고 있다.