19세 나이로 한은 입사한 남궁혜인 조사역 세 가지 취업 비결 ‘소통능력·꾸준함·자신감’ “내신 1등급·자격증 미리 꾸준히 준비해야” “면접, 키워드 중심으로 자신감 있게 대화”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 지난해 19세의 나이로 한국은행에 입사한 남궁혜인 한은 조사역은 입사의 세 가지 비결로 소통능력과 꾸준함과 자신감을 꼽았다.

남궁 조사역은 17일 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘헤럴드머니페스타 2025’에서 ‘이제 너도 하는 거야: SEE THREE’ 강연자로 나서 “한은 조사역이 되기 위해 갖춰야 하는 세 가지 ‘씨(C)’는 커뮤니케이션(Communication·소통능력), 컨시스턴시(Consistency·꾸준함), 컨피던스(Confidence·자신감)”라며 이같이 밝혔다.

그는 지난해 2024년 12월 한은 일반사무직원(C3)으로 입사한 조사역이다. 19살의 나이로 모교인 분당경영고등학교 졸업식도 하기 전에 취업에 성공했다. 졸업 당시 내신 등급은 1.15점이었다.

남궁 조사역은 서류전형 준비에 있어 꾸준함을 강조했다. 그는 “학교가 끝나고 스터디 플래너를 작성하고 하루에 조금씩이라도 계속 준비해야 한다”며 “내신 등급은 기본적으로 1점대에 맞춰야 하고 컴퓨터활용능력 등 우대 자격증 취득은 필수”라고 강조했다.

이어 “자기소개서는 경험 기술서를 먼저 써서 3년간 경험을 정리한 뒤 작성하는 것이 좋고, 어려운 용어와 문장의 사용을 지양하는 것이 좋다”고 설명했다. 1차와 2차 면접이 자기소개서에 기반하기 때문에 정확하게 이해하고 직접 느낀 내용만 써야 한다는 조언이다.

특히 자기소개서를 작성할 때는 대외활동에서 얻게 된 역량과 교훈을 녹여내야 한다고 강조했다. 단순하게 성취를 나열하기보다는 그 과정에서 배운 점을 생생하게 전해야 한다는 것이다.

남궁 조사역은 “교내 학급자치회 회장 3년 연임과 홍보 서포터즈 활동 그리고 인턴 경험을 상세하게 자기소개서에 썼다”며 “유능함을 뽐내기보다 팀원들과의 협업 과정 그리고 활동에서 얻게 된 경험을 위주로 작성했다”고 밝혔다.

필기시험에 대해서는 “추천 방법은 기본적으로 한은이 매년 발간하는 직무적성검사를 여러 번 푸는 것”이라며 “실제 시험은 짧은 시간 내 많은 문제를 풀어야 하므로 모든 문제를 풀기보다 어려운 문제를 버리고 정확히 답을 아는 것만 풀어야 한다”고 말했다.

이어 “취약한 부분은 보안을 위한 추가 공부가 필요한데, 개인적으로는 응용계산력 부문이 어려웠고 이를 보완하기 위해 ‘독학으로 끝내는 수리능력/응용수리 500제’를 풀었다”고 덧붙였다.

면접은 소통 능력과 자신감이 중요하다고 강조했다. 남궁 조사역은 “짧은 시간 동안 모든 지원자의 진면목을 판단할 수 없다”며 “면접에 온전하게 집중하는 모습을 보여야 하므로 모든 면접관과 눈을 맞추며 대화하라”고 말했다.

그러면서 “다른 지원자가 대답할 때는 내 답변을 생각하기보다 그 대화에도 집중하는 모습을 보여야 한다”며 “여유롭고 자신감이 있다는 평가를 받을 수 있고, 이는 분명 플러스 요인”이라고 덧붙였다.

또 “방대한 대본을 외우면 실수가 나오기 때문에 대본을 만들어 달달 외우기보다 3개에서 4개 정도 키워드 중심으로 답변하는 것이 좋다”며 “모의 면접을 많이 진행해 보는 것도 도움이 됐다”고 설명했다.