이틀전 백령도서 음주운행 적발

[헤럴드경제=한지숙 기자] 음주운전으로 적발돼 운전면허가 취소된 60대 트럭 운전기사가 자택에서 숨진 채 발견됐다.

17일 인천 중부경찰서에 따르면 전날 오전 8시 40분쯤 옹진군 백령도 주택에서 “아들이 숨을 쉬지 않는다”는 신고가 들어왔다.

경찰이 숨진 A씨의 신원을 확인한 결과 지난 15일 오후 9시쯤 백령도 도로에서 음주 운행이 적발된 운전자와 동일인 것으로 나타났다.

당시 A씨의 혈중알코올농도는 0.08% 이상으로 면허취소 수치에 해당했다.

A씨의 집에서는 유서가 나온 것으로 알려졌다. 주변 지인들은 A씨가 음주운전 적발 이후 생계를 걱정하는 말을 했다고 증언한 것으로 전해졌다.

경찰은 유족 등을 상대로 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다. 경찰은 “범죄 혐의점은 확인되지 않았다”고 말했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.