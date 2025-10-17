한국해양진흥공사, 해운사업 ESG지원펀드 공모 참여 선사 모집

[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 한국해양진흥공사는 17일 국적선사의 안정적 경영 지원을 위해 해운산업 위기대응펀드 규모를 2조원으로 확대 개편한다고 밝혔다.

해양진흥공사는 이번 개편과 관련, 오는 23일과 24일 한국해운협회 대회의실에서 사업설명회를 열고 ‘해운산업 ESG(환경·사회·지배구조)지원펀드’ 공모에 참여할 선사를 모집할 계획이다.

해운산업 위기대응펀드는 녹색채권과 지속가능연계채권 인수 등 ESG 경영을 지원하는 ‘해운산업 ESG지원펀드’와 국적선사 구조개선을 지원하는 ‘해운산업 구조혁신펀드’로 구분되며 해운산업 ESG지원펀드는 이번 달 말까지 국내 중견·중소선사를 대상으로 공모 신청을 받는다.

공모 신청 전 해진공 기업구조개선팀과 사전 상담을 해야 하며, 상담 후 해진공 본사로 우편 또는 방문해 신청서를 제출해야 한다. 공모사업 참여를 원하는 기업은 해양진흥공사 홈페이지(www.kobc.or.kr)에서 지원 자격과 내용을 확인할 수 있다.

해운산업 구조혁신펀드는 국내 중견·중소선사를 대상으로 상시 지원받아 사업을 추진할 예정이다.