[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인문화재단(이사장 이상일)은 시민 주도의 생활문화 확산을 위해 ‘2025 용인생활문화주간(10.13.~10.26.)’ 사업을 용인 곳곳에서 운영하고 있다.

‘용인생활문화주간’은 시민이 직접 기획하고 참여하는 지역 밀착형 문화 프로젝트로, 수지·기흥·처인구 등 3개 권역에서 각기 다른 주제와 방식으로 생활문화의 다양한 모습을 선보인다. ▷수지구에서는 지역 창작자들을 위한 강연과 네트워킹 프로그램인 ‘아트워커스 In 수지’, ▷기흥구에서는 도예와 차, 음악, 휴식을 매개로 일상의 순간을 기록하는 감성 프로그램 ‘기흥여행’(기록을 남기는 흥미로운 여행) ▷처인구에서는 생활공예와 연결해 향기, 북바인딩, 라탄, 조각보 등 손으로 하는 작업을 바탕으로 한 ‘생활문화 수작간’과 그림, 생태, 책, 음악을 잇는 ‘처인, 잇다’가 진행되는 등 다채로운 콘텐츠들이 용인 지역 곳곳에서 펼쳐진다. 이번 사업은 지난 7~8월 진행된 ‘생활문화 주체 밋업(MEET-UP)’을 통해 지역별 생활문화 활동가들이 한자리에 모여 교류하고 아이디어를 공유한 결과물로, 권역별 특성에 맞게 발전시킨 프로그램이다. 시민 직접 기획과 실행의 주체로 참여해 지역의 생활문화를 확장하는 의미 있는 시도로 평가된다.

프로그램 기획에 참여한 기흥구 ‘고울연, 차’의 윤지연씨는 “같은 지역의 공간지기들과 일상 속 힐링을 주제로 프로그램을 만들었는데, 차와 책, 천의 온기를 함께 나누며 시민들이 즐겁게 참여해 주셔서 뿌듯했다”며 “가을의 여유를 느끼며 이런 시간을 더 자주 갖고 싶다는 참여자분들의 이야기가 인상 깊었다”고 전했다.

‘2025 용인생활문화주간’은 오는 10월 26일(일)까지 이어지며, 시민 누구나 프로그램에 참여할 수 있다.